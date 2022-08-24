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Giriş Tarihi: 24.8.2022

Kerem: formayı ben alacağım

Kerem: formayı ben alacağım
Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, Sivasspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık kontrat imzaladı. Sezon başına bonuslarla birlikte 5 milyon TL maaş alacak olan Kerem için Sivasspor'a da 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. İmzayı attıktan sonra açıklamalarda bulunan genç futbolcu, şöyle konuştu: "Forma rekabeti için kendimi hazır hissediyorum. Hak ettiğim zaman hocamızın formayı vereceğine inanıyorum. Taraftarlarımızla buluşacağım günü iple çekiyorum. Rıza hocamla (Çalımbay) konuştum, ben istedikten sonra her şeyi başaracağımı söyledi."

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Kerem: formayı ben alacağım
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