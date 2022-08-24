Kerem: formayı ben alacağım

Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, Sivasspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık kontrat imzaladı. Sezon başınabonuslarla birlikte 5 milyon TLmaaş alacak olan Kerem için Sivasspor'ada 1.4 milyon Euro bonservisbedeli ödenecek. İmzayı attıktan sonra açıklamalarda bulunan genç futbolcu, şöyle konuştu: "Forma rekabeti için kendimi hazır hissediyorum. Hak ettiğim zaman hocamızın formayı vereceğine inanıyorum. Taraftarlarımızla buluşacağım günü iple çekiyorum. Rızahocamla (Çalımbay) konuştum, ben istediktensonra her şeyi başaracağımı söyledi."