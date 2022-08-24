’Mister’ Jorge Jesus’tan sihirli dokunuş

7 AYRI FUTBOLCU FİLELERİ HAVALANDIRDI

Portekizli hoca; Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarına farklı sistemlerle ve oyuncularla çıktı. Toplamda 22 futbolcuyu sahaya sürerken bu kadar değişikliğe rağmen takım birlikteliği ve uyumunu kaybetmedi. 13 gol, 7 farklı isimden geldi. F.Bahçe 3. hafta sonunda en çok gol atan (13), en çok gol pozisyonuna giren (45), en çok isabetli kilit pas yüzdesi ne sahip olan (% 25), en çok isabetli orta (18) ve en çok başarılı dribbling yapan (67) takım oldu.