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Giriş Tarihi: 24.8.2022

‘Mister’dan sihirli dokunuş

UĞUR ÇEM
‘Mister’dan sihirli dokunuş

‘Mister’ lakaplı Jesus, 22 farklı futbolcuyu sahaya sürüp 13 gol buldu. Kanarya 3. hafta sonunda en çok ağları sarsan, kilit pas yüzdesine sahip olan ve isabetli orta yapan takım oldu

Kadıköy'e 2'de 2 yaparak gelen Adana Demirspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, 3. hafta sonunda averajla liderlik koltuğuna otururken, Süper Lig'de 311 gün sonra zirveye çıktı. Austria Wien maçı sonrası "Benim için ideal 11 diye bir şey yok. Her maça farklı 11'le çıkmak durumundayız" diyen Jorge Jesus, kadro istikrarsızlığı konusunda çok eleştirilmişti. Ancak 'Mister' lakaplı kurt hoca farklı sistem ve farklı oyuncularla istatistikleri altüst eden bir başarıya imza attı.

7 AYRI FUTBOLCU FİLELERİ HAVALANDIRDI
Portekizli hoca; Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarına farklı sistemlerle ve oyuncularla çıktı. Toplamda 22 futbolcuyu sahaya sürerken bu kadar değişikliğe rağmen takım birlikteliği ve uyumunu kaybetmedi. 13 gol, 7 farklı isimden geldi. F.Bahçe 3. hafta sonunda en çok gol atan (13), en çok gol pozisyonuna giren (45), en çok isabetli kilit pas yüzdesi ne sahip olan (% 25), en çok isabetli orta (18) ve en çok başarılı dribbling yapan (67) takım oldu.

SON İCADI LİNCOLN!
F.BAHÇE'NIN Adana Demirspor karşısında sahaya çıktığı diziliş ve oyuncuların oynadığı bölgeler kafa karıştırdı ancak Jesus, kritik kararlarıyla istediğini aldı. Lincoln'ü sol kanat bek olarak kullanan Portekizli çalıştırıcı, oyuncuyu performans olarak zirveye çıkardı. Sambacı, hücum özellikli bir oyuncu olmasına rağmen Luan Peres'in ardından takımın en çok ikili mücadele kazanma yüzdesine sahip ismi oldu. 12 ikili mücadelenin 10'unu kazanan Lincoln, işin savunma boyutunda da mahcup etmedi.

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‘Mister’dan sihirli dokunuş
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