‘Mister’dan sihirli dokunuş

Kadıköy'e 2'de 2 yaparak gelen Adana Demirspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, 3. hafta sonunda averajla liderlik koltuğuna otururken, Süper Lig'de 311 gün sonra zirveye çıktı. Austria Wien maçı sonrasıdiyen Jorge Jesus, kadro istikrarsızlığı konusunda çok eleştirilmişti. Ancak 'Mister' lakaplı kurt hoca farklı sistem ve farklı oyuncularla istatistikleri altüst eden bir başarıya imza attı.Portekizli hoca; Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarına farklı sistemlerle ve oyuncularla çıktı.F.Bahçe 3. hafta sonunda en çok gol atan (13), en çok gol pozisyonuna giren (45), en çok isabetli kilit pas yüzdesi ne sahip olan (% 25), en çok isabetli orta (18) ve en çok başarılı dribbling yapan (67) takım oldu.F.BAHÇE'NIN Adana Demirspor karşısında sahaya çıktığı diziliş ve oyuncuların oynadığı bölgeler kafa karıştırdı ancak Jesus, kritik kararlarıyla istediğini aldı. Lincoln'ü sol kanat bek olarak kullanan Portekizli çalıştırıcı, oyuncuyu performans olarak zirveye çıkardı.12 ikili mücadelenin 10'unu kazanan Lincoln, işin savunma boyutunda da mahcup etmedi.