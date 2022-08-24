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Giriş Tarihi: 24.8.2022 15:06 Son Güncelleme: 24.8.2022 15:40

Son dakika: Beşiktaş, Dele Alli transferini bitirdi! İngiliz yıldız 1 yıllığına kiralandı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş, Dele Alli transferini bitirdi! İngiliz yıldız 1 yıllığına kiralandı

Son dakika haberi... Beşiktaş, Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, İngiliz oyuncuyu Everton'dan bir yıllığına kiraladı.

Son dakika haberi... Beşiktaş, Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, İngiliz oyuncuyu Everton'dan bir yıllığına kiraladı.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK
Beşiktaş, Dele Alli için Everton'a kiralama bedeli ödemeyecek. Dele Alli'nin opsiyonu Ocak ayında kullanırsa 6 milyon Euro, sezon sonunda kullanılması durumunda ise 8 milyon Euro ödenecek.

Dele Alli'nin uçağı bu akşam İstanbul'da olacak ve yıldız isim Salı günü oynanacak olan Sivasspor maçında kadroda yer alacak.

Kısa sürede İstanbul'a gelmesi beklenen İngiliz oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. 26 yaşındaki Dele Alli 37 kez İngiltere Milli Takım formasını giydi.

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Son dakika: Beşiktaş, Dele Alli transferini bitirdi! İngiliz yıldız 1 yıllığına kiralandı
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