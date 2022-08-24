Son dakika: Beşiktaş, Dele Alli transferini bitirdi! İngiliz yıldız 1 yıllığına kiralandı

Son dakika haberi... Beşiktaş, Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, İngiliz oyuncuyu Everton'dan bir yıllığına kiraladı.
BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK
Beşiktaş, Dele Alli için Everton'a kiralama bedeli ödemeyecek. Dele Alli'nin opsiyonu Ocak ayında kullanırsa 6 milyon Euro, sezon sonunda kullanılması durumunda ise 8 milyon Euro ödenecek.
Kısa sürede İstanbul'a gelmesi beklenen İngiliz oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. 26 yaşındaki Dele Alli 37 kez İngiltere Milli Takım formasını giydi.