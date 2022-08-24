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Giriş Tarihi: 24.8.2022 11:45

Son dakika Beşiktaş haberleri: Cenk Tosun'dan Valerien Ismael açıklaması: Kavgam olmadı, olmaz

Son dakika Beşiktaş haberleri: Cenk Tosun’dan Valerien Ismael açıklaması: Kavgam olmadı, olmaz

Son dakika Beşiktaş haberleri: Cenk Tosun, Süper Lig'in üçüncü haftasındaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında yaşananları Hürriyet’e anlattı. Son saniyelerde oyuna giren ve maç bitimi direkt soyunma odasına giden Cenk Tosun yaşananların yanlış anlaşılmasından rahatsız.

Karagümrük maçı sonrası direkt soyunma odasına giden Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, "Maçın son 30 saniyesinde oyuna girdiğim için değil, daha önce girip katkı sağlamak istememden, hırsımdan dolayı yaptığım hareket yanlış anlaşıldı. Şanssızlığıma sinirlendim. Tepkim asla ne teknik adam ne de başkasına. Tek menfaatimiz Beşiktaş. Beşiktaş'ın zaferleri her şeyden üstündür." dedi.

Beşiktaş'ta Karagümrük maçının son 30 saniyesinde oyuna alınan Cenk Tosun karşılaşma sonunda yaşananların yanlış anlaşılmasından rahatsız. Hürriyet'e konuşan tecrübeli golcü, hakkında yapılan yorumlar için tepkiliydi. Gerek medyada gerekse sosyal medyada maç sonrasında direkt soyunma odasına gitmesiyle ilgili olarak söylenenlerin doğru olmadığının altını çizen Cenk, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KAVGAM OLMADI ASLA DA OLMAZ"

"Sezon başında teknik direktörümüz Valerien Ismael ve ekibi ile çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Sezona çok iddialı hazırlandım. Benim için 30 saniye de 90 dakika da oyunda kalmak kadar takımın başarısı önemlidir. Özellikle Beşiktaş formasını giymek şereftir. Futbol yaşamım boyunca teknik adam ve futbolcu arkadaşlarımla en ufak bir kibir, gurur, kavgamız olmamıştır. Kesinlikle de olmaz.

"HERKES OYNAMAK İÇİN YANIP TUTUŞUYOR"

Karagümrük maçının son 30 saniyesinde oyuna girdiğim için değil, daha önce girip takıma katkı sağlamak istememden hırsımdan dolayı yaptığı hareket yanlış anlaşıldı. Önemli olan takımın başarısı. Ben sadece şanssızlığıma sinirlendim. Tepkim asla ne teknik adama ne de başkasına. Bu hırs inanıyorum ki Beşiktaş'a şampiyonluk getirecek. Çünkü tüm oyuncular oynama hırsı ile yanıp tutuşuyorlar. Beşiktaş menfaatleri her şeyin üstünde.

"ISMAEL İLE KONUŞTUK, HAK VERDİ"

Karşılaşma bitiminde teknik direktörümüz Valerien Ismael ile de konuştuk o da hak verdi. Ayrıca yöneticilerimizle bir araya geldik ve herhangi bir sorun olmadığını belirttik. Beşiktaş bu yıl şampiyon olmalı. Genç, tecrübeli ve çok güçlü isimlerden oluşan bir kadromuz var. Taraftarlarımız gibi bizler de şampiyonluğa odaklandık. Kimse saha içi davranışlarımızdan sorun çıkarmasın. Bizim tek menfaatimiz Beşiktaş. Beşiktaş'ın zaferleri bizler için her şeyden üstündür. Futbolcular olarak taraftarlarımızın şampiyonluk coşkusu ile ortak hareket ediyoruz.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Cenk Tosun'dan Valerien Ismael açıklaması: Kavgam olmadı, olmaz
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