Tarihi bir gün olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag maçı için şehrin enerjisini hissettiklerini söyledi. Deneyimli teknik adam,diye başladığı sözlerine şöyle devam etti: "Çalışmalarımızı yaptık, hazırlıklıyız. Geçen haftadan da pratiğimiz var, en iyi şekilde zihnimizle ve konsantrasyonumuzla yeni bir hikâye yazmak için çok güzel bir fırsat var.Bir hafta önce, Kopenhag'da güzel bir ortamda, bütün planlarımızı yaparak maça çıktık. İlk gole kadar istediğimiz gibi gidiyordu. Bireysel hatadan gol yedik. İkinci 45 dakikada tamamen domine bir futbol oynadık.toplantısına katılan Abdülkadir Ömür, Kopenhag'ı geçerek Türkiye'ye gurur yaşatmak istediklerini söyledi. Oyun planına sadık kalmanın önemine de vurgu yapan 23 yaşındaki futbolcu,dedi.Abdullah Avcı oyun planları için, "Topa daha fazla sahip olan, oyunu domine eden, sabırlı, baskı yapan, az geçiş yiyen, kontrolünü ve aklını kaybetmeyen, dengeli bir takım olmak istiyoruz" vurgusu yaptı.