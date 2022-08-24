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Giriş Tarihi: 24.8.2022

Tarihi bir gün olacak

Tarihi bir gün olacak

Avcı: “Yeni bir hikâye yazmak için çok güzel bir fırsat var. Bu şehir, bu kulüp bunu hak ediyor.”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag maçı için şehrin enerjisini hissettiklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Umarım Trabzonspor ve şehir için tarihi günlerden biri olacak. Bunun karşılığını alarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz" diye başladığı sözlerine şöyle devam etti: "Çalışmalarımızı yaptık, hazırlıklıyız. Geçen haftadan da pratiğimiz var, en iyi şekilde zihnimizle ve konsantrasyonumuzla yeni bir hikâye yazmak için çok güzel bir fırsat var. Bu şehir, bu kulüp bunu hak ediyor. Bir hafta önce, Kopenhag'da güzel bir ortamda, bütün planlarımızı yaparak maça çıktık. İlk gole kadar istediğimiz gibi gidiyordu. Bireysel hatadan gol yedik. İkinci 45 dakikada tamamen domine bir futbol oynadık. Oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık."

'FUTBOL TAKTIK SAVAŞIDIR'
BASIN toplantısına katılan Abdülkadir Ömür, Kopenhag'ı geçerek Türkiye'ye gurur yaşatmak istediklerini söyledi. Oyun planına sadık kalmanın önemine de vurgu yapan 23 yaşındaki futbolcu, "Futbol bir taktik savaşı, her anı doğru oynamamız gerekiyor" dedi.

'DOMİNE EDECEĞİZ'
Abdullah Avcı oyun planları için, "Topa daha fazla sahip olan, oyunu domine eden, sabırlı, baskı yapan, az geçiş yiyen, kontrolünü ve aklını kaybetmeyen, dengeli bir takım olmak istiyoruz" vurgusu yaptı.

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