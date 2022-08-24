Trabzon’da bu gece fırtına çıkacak

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak tarih yazan Karadeniz ekibi, Devler Ligi'ne 10 sezon sonra yeniden girmek için mücadele edecek. Bordo-mavililer, Kopenhag'ı geçerse maç bile yapmadan 20 milyon Euro (360 milyon TL) geliri de kasasına koyacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, son idmanlarda şut çalışmasına ağırlık verdi.