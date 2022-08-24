Son şampiyon Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. İlk maçını 2-1 kaybeden Trabzonspor, taraftarı önünde rakibini kupanın dışına itmek ve grup aşamasına kalmak istiyor. Bu noktada, Trabzonspor Kopenhag hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları taraftarlar tarafından araştırılıyor. İşte Trabzonspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı

TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Kopenhag deplasmanından 2-1 mağlubiyet ile ayrıldı. Bordo Mavililer'in bu akşam tur atlamak için rakibini en az 2 farklı yenmesi gerekiyor.

Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, Trabzonspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı belli oldu.