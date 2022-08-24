Son şampiyon Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. İlk maçını 2-1 kaybeden Trabzonspor, taraftarı önünde rakibini kupanın dışına itmek ve grup aşamasına kalmak istiyor. Bu noktada, Trabzonspor Kopenhag hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları taraftarlar tarafından araştırılıyor. İşte Trabzonspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı
Trabzonspor, Kopenhag deplasmanından 2-1 mağlubiyet ile ayrıldı. Bordo Mavililer'in bu akşam tur atlamak için rakibini en az 2 farklı yenmesi gerekiyor.
Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, Trabzonspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı belli oldu.
TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Tarih: 24 Ağustos 2022 Çarşamba
Saat: 22.00
Yer: Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu
Hakem: Danny Makkelie (Hollanda)
FARK MÜCADELESİ!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek.
İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.
MAÇ ÖNCESİ 4 EKSİK OYUNCU
Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.
TRABZONSPOR KOPENHAG MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor:
Uğurcan Çakır; Stryger Larsen, Hugo, Bartra, Elmali; Bardhi, Siopis, Bakasetas; Kouassi, Cornelius, Trezeguet
Copenhagen:
Ryan; Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen; Falk, Zeca, Lerager; Haraldsson, Biel, Claesson