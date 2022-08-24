Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Kopenhag hangi kanalda? Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta yayınlanacak, ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.8.2022 15:25 Son Güncelleme: 24.8.2022 15:25

Trabzonspor Kopenhag hangi kanalda? Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta yayınlanacak, ne zaman?

Trabzonspor Kopenhag hangi kanalda? Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta yayınlanacak, ne zaman?

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor, bu akşam gruplara kalabilmek için Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-1 kaybeden bordo mavililer bu akşam rakibini eleyip grup aşamasına kalmak istiyor. Futbolseverler maç saati için geri sayıma geçerken, Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak mücadele 22.00’da başlayacak. Peki, Trabzonspor Kopenhag hangi kanalda?

Son şampiyon Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. İlk maçını 2-1 kaybeden Trabzonspor, taraftarı önünde rakibini kupanın dışına itmek ve grup aşamasına kalmak istiyor. Bu noktada, Trabzonspor Kopenhag hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları taraftarlar tarafından araştırılıyor. İşte Trabzonspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı

TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Kopenhag deplasmanından 2-1 mağlubiyet ile ayrıldı. Bordo Mavililer'in bu akşam tur atlamak için rakibini en az 2 farklı yenmesi gerekiyor.

Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, Trabzonspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı belli oldu.

TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Tarih: 24 Ağustos 2022 Çarşamba

Saat: 22.00

Yer: Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu

Hakem: Danny Makkelie (Hollanda)

TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşması dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak.

FARK MÜCADELESİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.

MAÇ ÖNCESİ 4 EKSİK OYUNCU

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR KOPENHAG MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor:
Uğurcan Çakır; Stryger Larsen, Hugo, Bartra, Elmali; Bardhi, Siopis, Bakasetas; Kouassi, Cornelius, Trezeguet

Copenhagen:
Ryan; Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen; Falk, Zeca, Lerager; Haraldsson, Biel, Claesson

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Trabzonspor Kopenhag hangi kanalda? Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta yayınlanacak, ne zaman?
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