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Giriş Tarihi: 24.8.2022

Turu önce tribün sonra defans getirir!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Turu önce tribün sonra defans getirir!

SABAH Spor yazarları, yeşil sahada olanları ve yeni haftanın merakla beklenen maçlarını enine boyuna tartıştı

SORU: Trabzonspor bugün Kopenhag'ı ağırlayacak. Antalyaspor'a 5-2 kaybeden Abdullah Avcı'nın takımındaki en büyük sorun nedir? Fırtına, turu geçip adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdırabilir mi?

ÖMER ÜRÜNDÜL:
Trabzonspor sezon başından beri istenilen düzeyde değil, bu bir gerçek. Ama güçlü ve öz güvenli bir kadrosu var. Bu maçta turun anahtarı teknik direktör Abdullah Avcı'da. Ben Avcı'nın Kopenhag'daki maçın ardından yaptığı açıklamanın tersini düşünüyorum: 'Trabzon iyi oynamadı ama rövanşa umut taşıdı.' Taraftar ile birlikte kontrollü bir futbol ve orta sahada iki pres yapan oyuncu şansları arttırır…

LEVENT TÜZEMEN: Antalyaspor deplasmanı rotasyon yapılabilecek bir durum gerektirmez. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın rotasyon takıntısı nedeniyle Antalya'da kaybetti. Kulübede oturan Siopis, Abdülkadir Ömür, Bartra ve Bardhi 11'de başlasaydı maçın seyri Trabzon lehine olurdu. Kopenhag önünde de bu dörtlü mutlaka sahada olmalı. Trabzonspor sakin kalmalı; seyirciler, oyuncuları telaşa sürüklememeli. Öncelikli hedef 1 gol atıp tura ortak olmaktır. Eğer Trabzonlu oyuncular rakibin temaslı oyununa öfkelenmezlerse Devler Ligi'ne kalırlar.




GÜRCAN BİLGİÇ: Nwakaeme gitmişti, üstüne Visca ile Hamsik sakatlandı. Bunlar sadece üç oyuncu değil, takım performansının neredeyse yarısıydı. Oyuna tempo getiren, bitiricilik yapan, ofansı-defansı organize eden oyuncular. Antalya'da 2-2'yi yapana kadar da üstünlüğü ele geçirdiler, karakter gösterdiler. 3-2 yenilseler bir şey olmazdı. 5-2 ağır bir skor. Abdullah Avcı ile birlikte de ilk kez bu travmaya yakalandılar. Bu yüzden Kopenhag maçını ip üstünde oynayacaklar ne yazık ki… Akıllı kalmaları, sabırlı oynamaları, ilk maçtaki gibi rakibin hızlı hücumlarına izin vermemeleri gerekiyor. Penaltılara kadar yolu var bu maçın.

BÜLENT TİMURLENK: Abdullah Avcı elde Bakasetas ile Abdülkadir varken ve bu ikisinin birlikte oynaması orta sahayı zayıflatırken, Hamsik'in boşluğunu dolduracak bir 8 numara yerine tercihini Bardhi'den yana kullandı. Antalya maçının 11'i ve oyun kurgusu da şampiyon hocanın yanlışıdır. Kanatlar, Nwakaeme ve Visca üretkenliğinin çeyreği bile değil. Şampiyonlar Ligi biletini getirecek olan önce tribün, sonra defanstır. Trabzonspor'a iki fark lazım ve rakibin atacağı gol geçen her dakika turu kaosa sürükler. Trezeguet'nin artık maç alma zamanı geldi. İşin ucunda büyük bir gelir ve 6 maç dinleyeceğin Şampiyonlar Ligi müziği var. Baskılı oyunun ilk 20 dakikasında gelecek bir golle ve tribünün de rakibin üzerine çökmesiyle inşallah Trabzonspor, Devler Ligi'ne gider. Ancak bu maçta Visca ve Hamsik'in yokluğu yetmezmiş gibi bir de Bakasetas'ın forma giymesinin şüpheli olması büyük talihsizlik. Sahada bir oyuncunun mutlaka takım liderliğine soyunması lazım. Bu da Abdülkadir Ömür olmalı.

BU TAKIMIN TEK STARI JESUS

SORU: Jesus her maçta farklı 11'lere devam ediyor. Bu rakiplerin de kafasını karıştırıyor. F.Bahçe'nin tek kahramanı Jesus mu?

BİLGİÇ: İşler iyi gitmezse fatura Jesus'a çıkmayacak mıydı? Sonuçta komutan o. Yönetim ne istediyse yaptı, mazeret de bırakmadı. Jesus, maçtan maça sadece kadro değiştirmiyor, oyun formatında da değişikler yapıyor. Bir bakıyorsunuz dörtlü, top kendisindeyken üçlü, rakip sertse beşli oynuyor. Daha çok maç yaptıkça, bu uygulamalar da olumlu yönde gelişecek.




TÜZEMEN: Fenerbahçe'nin rakip hocaları Jorge Jesus'un bu planı yüzünden nasıl bir takıma karşı oynayacaklarını bilmiyorlar. Jesus kadro istikrarına inanmıyor. Bütün oyuncuları hazır tutma adına sürekli değişikliğe gidiyor. Önemli olan; forma şansı bulamayan oyuncuların görev verdiklerinde sahada sırıtmamasıdır. Jesus'un her maça farklı 11 ile çıkma anlayışı ezberleri bozan bir durum. Oysa Liverpool, Manchester City, Bayern Münih ve PSG gibi takımlarda net bir omurga görebiliyoruz. Ezber 11'leri sayıyoruz. Altını çiziyorum; eğer Jesus bu anlayışla Fenerbahçe'yi hedeflerine taşırsa sorun yaşamaz. Takımın şu anda tek patronu Jorge Jesus.

ÜRÜNDÜL: Rakiplerinin kafasını karıştırması çok önemli değil. Kafası karışmayacak rakipler de çıkabilir. Belki şu anda övülüyor ama gerekli gözlem için zamana ihtiyaç var. En son canlı örnek Onyekuru'nun arka arkaya yaptığı bindirmeleri kulübeden seyretti. İşte orada bir hamle gerekiyordu; Ferdi-Osayi değişikliği. Eğer maç 3-3 bitse Jesus'a ağır eleştiriler yapılacaktı.

TİMURLENK: Fenerbahçe'de büyük starlar forma giydi, gün geldi teknik adamlarla problemler yaşadılar. Bu kadroya bakıp bu takımın starı kim diye sorduğunuzda benim tek cevabım var: Jorge Jesus. Portekizli teknik adamın kariyerinin getirdiği karizma ve tecrübe karşısında "Neden" sorusunu soracak futbolcu yok. Her futbolcu taktik idmanda maç 11'indeki yerini öğrendiğinde elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduğunun farkında, yoksa arkasında bekleyen çok adam var. Ferdi her yerde formanın hakkını veriyor, Emre Mor bu ritmini düşürürse gerisinde Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Bruma olduğunun farkında. 10 numara Lincoln ortanın solunda defansa yardım etmek zorunda olduğu bir maça çıkıyor. Bütün bunlar Jorge Jesus'un takım üzerindeki hâkimiyetinin kanıtlarıdır.

BURUK'A ZAMAN GEREK

SORU: Galatasaray, hafta sonu Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 6 puanı Gomis ile aldılar. Okan Buruk'un takımı, Trabzon'da kazanabilir mi?

TÜZEMEN: Galatasaray'da kadro tam oturmadı. Oynanan 3 lig maçında Galatasaray'ın performansı 'Trabzonspor'u yenerler' güvenini vermiyor. Ayrıca Trabzon'un Kopenhag'dan alacağı sonuç bu maça yön verecektir… Okan hoca sadece önde baskı yapan bir Galatasaray'ı yaratmakta ısrar etmemeli. Takım savunmasını da yapabilen kompakt futbol anlayışına da kafa yormalıdır. Brentford evinde Manchester United'ı 4-0 yenerken kompakt futbolu öne çıkarıp kontrataklarla bulduğu gollerle 3 puanı kazandı. Bazen önde basarak bazen de topu rakibe vererek oynamak gerekir. Yunus ve Kerem kompakt futbolda rakip defans arkasına hızlı gidebilecek ve pozisyon bulacak oyuncular. Trabzon'da Mertens 11'de olmalı, yine forvet arkasında görev yapmalı, takımı da bir lider gibi yönetmeli.



TİMURLENK: Torreira ile bir başka Galatasaray izleyeceğimiz Ümraniye maçında belli oldu. Mertens'in de Akbaba'dan formayı almasıyla gözler elbette Kerem ve Yunus'un 3 haftada çok düşük kalan üretkenliğine bağlı. Kopenhag maçı yorgunu ve Antalya'da kalesinde 5 gol görmüş bir Trabzonspor karşısında Okan Buruk'un geçiş oyununda önemli silahları var. Avcı'nın eksiklerine baktığımızda Galatasaray'ın büyük maç konsantrasyonuyla bu 90 dakikada şansının ev sahibi kadar olduğunu söyleyebilirim. İki hoca arasında müthiş bir taktik savaş olacak ve derbiler bazen bir kahramanın imza attığı maçlardır.

ÜRÜNDÜL: Bu maçın sonucu biraz da Trabzonspor'un Kopenhag maçına bağlı. Tabi ki Galatasaray için en zor deplasmanlardan biri. Kaliteli ayaklar var ancak Okan Buruk'un da zamana ihtiyacı var. Kerem'e yeni bir motivasyon şart. Gomis'in, Ümraniyespor'a attığı gol Okan Buruk'u ciddi bir sıkıntıdan kurtardı. Trabzonspor ev sahibi olduğu için avantajlı. BİLGİÇ: İki takım için de erken final. Galatasaray iyi oyuncular aldı ama bir oyun bulamadı. Futbolcuların ezberine göre organize oluyorlar. Kerem veya Yunus'un yapacakları, o andaki aksiyonu belirliyor. Kopenhag rövanşı Trabzonspor'u yıpratacaktır ama hafta sonu lige dönüp-dönmemeye karar verecekleri maçı oynayacaklar.

SAĞ AYAKLI USTA BİR STOPER LAZIM

SORU: Fenerbahçe 3 haftada 13 gol atarken Beşiktaş ve Galatasaray'ın toplamını geçti. Yönetim golcü mü almalı, defansa mı takviye yapmalı?

BİLGİÇ: Fenerbahçe'nin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Süper Lig'de iki kere şampiyon olacak kalitede bir kadroya sahipler. Jesus ile oyuncu grubu uyumu yakaladı. Yediği goller bireysel hatalardan kaynaklandı.
ÜRÜNDÜL: F.Bahçe'nin problemi Jesus… Sürekli kadroyla ve sistemle oynadığı gibi maç içinde de hamleler yapıyor. Bu tabloda doğal olarak topa sahip olma oranı yetersiz kalıyor. Fazla top kaybı, rakibe atak şansı veriyor. Öncelikle bunun halledilmesi lazım. F.Bahçe'nin santrfora ihtiyacı yok. Valencia iyi bir form tuttu. Daha da önemlisi Joao Pedro geliyor…

TÜZEMEN: Hücuma zenginlik katan Jesus'un oyun planı Fenerbahçe maçlarının gollü geçeceğini gösteriyor. Bu plan yediğinden fazlasını atarsan sorunsuz işler. Sadece hücumda oynayan oyuncular skor yapmıyor, bekler bile hücuma çıkıp golcülük rolünü üstleniyor. Fenerbahçe'nin golcüye ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum.

TİMURLENK: Kim Min-Jae sonrası üçlü ya da dörtlü defansta göbekteki açığın layığıyla kapandığını söylemek zor. Bir adım geri çekilip bütün kadroya baktığınızda "İyi bir golcü mü, sağ ayaklı usta bir stoper mi?" lazım sorusunun cevabı stoperdir.

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