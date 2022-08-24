Turu önce tribün sonra defans getirir!

Trabzonspor sezon başından beri istenilen düzeyde değil, bu bir gerçek. Ama güçlü ve öz güvenli bir kadrosu var. Bu maçta turun anahtarı teknik direktör Abdullah Avcı'da. Ben Avcı'nın Kopenhag'daki maçın ardından yaptığı açıklamanın tersini düşünüyorum:Taraftar ile birlikte kontrollü bir futbol ve orta sahada iki pres yapan oyuncu şansları arttırır…Antalyaspor deplasmanı rotasyon yapılabilecek bir durum gerektirmez. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın rotasyon takıntısı nedeniyle Antalya'da kaybetti. Kulübede oturan Siopis, Abdülkadir Ömür, Bartra ve Bardhi 11'de başlasaydı maçın seyri Trabzon lehine olurdu. Kopenhag önünde de bu dörtlü mutlaka sahada olmalı.Eğer Trabzonlu oyuncular rakibin temaslı oyununa öfkelenmezlerse Devler Ligi'ne kalırlar.Nwakaeme gitmişti, üstüne Visca ile Hamsik sakatlandı. Bunlar sadece üç oyuncu değil, takım performansının neredeyse yarısıydı. Oyuna tempo getiren, bitiricilik yapan, ofansı-defansı organize eden oyuncular. Antalya'da 2-2'yi yapana kadar da üstünlüğü ele geçirdiler, karakter gösterdiler. 3-2 yenilseler bir şey olmazdı. 5-2 ağır bir skor. Abdullah Avcı ile birlikte de ilk kez bu travmaya yakalandılar. Bu yüzdenPenaltılara kadar yolu var bu maçın.Abdullah Avcı elde Bakasetas ile Abdülkadir varken ve bu ikisinin birlikte oynaması orta sahayı zayıflatırken, Hamsik'in boşluğunu dolduracak bir 8 numara yerine tercihini Bardhi'den yana kullandı.Kanatlar, Nwakaeme ve Visca üretkenliğinin çeyreği bile değil.Trezeguet'nin artık maç alma zamanı geldi. İşin ucunda büyük bir gelir ve 6 maç dinleyeceğin Şampiyonlar Ligi müziği var.Ancak bu maçta Visca ve Hamsik'in yokluğu yetmezmiş gibi bir de Bakasetas'ın forma giymesinin şüpheli olması büyük talihsizlik. Sahada bir oyuncunun mutlaka takım liderliğine soyunması lazım. Bu da Abdülkadir Ömür olmalı.İşler iyi gitmezse faturaJesus'a çıkmayacak mıydı? Sonuçta komutano. Yönetim ne istediyse yaptı, mazeretde bırakmadı.Birbakıyorsunuz dörtlü, top kendisindeykenüçlü, rakip sertse beşli oynuyor. Daha çokmaç yaptıkça, bu uygulamalar da olumluyönde gelişecek.Fenerbahçe'nin rakiphocaları Jorge Jesus'un bu planı yüzündennasıl bir takıma karşı oynayacaklarınıbilmiyorlar. Jesus kadro istikrarınainanmıyor. Bütün oyuncuları hazır tutmaadına sürekli değişikliğe gidiyor. Önemliolan; forma şansı bulamayan oyuncularıngörev verdiklerinde sahada sırıtmamasıdır.Oysa Liverpool, Manchester City,Bayern Münih ve PSG gibi takımlarda netbir omurga görebiliyoruz. Ezber11'leri sayıyoruz. Altını çiziyorum;eğer Jesus bu anlayışlaFenerbahçe'yi hedeflerinetaşırsa sorun yaşamaz.Takımın şu anda tek patronuJorge Jesus.Rakiplerinin kafasını karıştırması çok önemli değil. Kafası karışmayacak rakipler de çıkabilir. Belki şu anda övülüyor ama gerekli gözlem için zamana ihtiyaç var.İşte orada bir hamle gerekiyordu; Ferdi-Osayi değişikliği. Eğer maç 3-3 bitse Jesus'a ağır eleştiriler yapılacaktı.Fenerbahçe'de büyük starlar forma giydi, gün geldi teknik adamlarla problemler yaşadılar. Bu kadroya bakıp bu takımın starı kim diye sorduğunuzda benim tek cevabım var: Jorge Jesus. Portekizli teknik adamın kariyerinin getirdiği karizma ve tecrübe karşısında "Neden" sorusunu soracak futbolcu yok. Her futbolcu taktik idmanda maç 11'indeki yerini öğrendiğinde elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduğunun farkında, yoksa arkasında bekleyen çok adam var.Emre Mor bu ritmini düşürürse gerisinde10 numara Lincoln ortanın solunda defansa yardım etmek zorunda olduğu bir maça çıkıyor.Galatasaray'da kadro tam oturmadı. Oynanan 3 lig maçında Galatasaray'ın performansı 'Trabzonspor'u yenerler' güvenini vermiyor. Ayrıca Trabzon'un Kopenhag'dan alacağı sonuç bu maça yön verecektir… Okan hoca sadece önde baskı yapan bir Galatasaray'ı yaratmakta ısrar etmemeli. Takım savunmasını da yapabilen kompakt futbol anlayışına da kafa yormalıdır. Brentford evinde Manchester United'ı 4-0 yenerken kompakt futbolu öne çıkarıp kontrataklarla bulduğu gollerle 3 puanı kazandı. Bazen önde basarak bazen de topu rakibe vererek oynamak gerekir. Yunus ve Kerem kompakt futbolda rakip defans arkasına hızlı gidebilecek ve pozisyon bulacak oyuncular. Trabzon'da Mertens 11'de olmalı, yine forvet arkasında görev yapmalı, takımı da bir lider gibi yönetmeli.Torreira ile bir başka Galatasaray izleyeceğimiz Ümraniye maçında belli oldu. Mertens'in de Akbaba'dan formayı almasıyla gözler elbette Kerem ve Yunus'un 3 haftada çok düşük kalan üretkenliğine bağlı. Kopenhag maçı yorgunu ve Antalya'da kalesinde 5 gol görmüş bir Trabzonspor karşısında Okan Buruk'un geçiş oyununda önemli silahları var. Avcı'nın eksiklerine baktığımızda Galatasaray'ın büyük maç konsantrasyonuyla bu 90 dakikada şansının ev sahibi kadar olduğunu söyleyebilirim. İki hoca arasında müthiş bir taktik savaş olacak ve derbiler bazen bir kahramanın imza attığı maçlardır.Bu maçın sonucu biraz da Trabzonspor'un Kopenhag maçına bağlı. Tabi ki Galatasaray için en zor deplasmanlardan biri. Kaliteli ayaklar var ancak Okan Buruk'un da zamana ihtiyacı var. Kerem'e yeni bir motivasyon şart. Gomis'in, Ümraniyespor'a attığı gol Okan Buruk'u ciddi bir sıkıntıdan kurtardı. Trabzonspor ev sahibi olduğu için avantajlı. BİLGİÇ: İki takım için de erken final. Galatasaray iyi oyuncular aldı ama bir oyun bulamadı. Futbolcuların ezberine göre organize oluyorlar. Kerem veya Yunus'un yapacakları, o andaki aksiyonu belirliyor. Kopenhag rövanşı Trabzonspor'u yıpratacaktır ama hafta sonu lige dönüp-dönmemeye karar verecekleri maçı oynayacaklar.Fenerbahçe'nin hiçbir şeyyapmasına gerek yok. SüperLig'de iki kere şampiyon olacakkalitede bir kadroya sahipler.Jesus ile oyuncu grubuuyumu yakaladı. Yediğigoller bireysel hatalardankaynaklandı.F.Bahçe'nin problemi Jesus… Sürekli kadroyla ve sistemle oynadığı gibi maç içinde de hamleler yapıyor. Bu tabloda doğal olarak topa sahip olma oranı yetersiz kalıyor. Fazla top kaybı, rakibe atak şansı veriyor. Öncelikle bunun halledilmesi lazım.Daha da önemlisi Joao Pedro geliyor…Hücuma zenginlik katan Jesus'un oyun planı Fenerbahçe maçlarının gollü geçeceğini gösteriyor. Bu plan yediğinden fazlasını atarsan sorunsuz işler. Sadece hücumda oynayan oyuncular skor yapmıyor, bekler bile hücuma çıkıp golcülük rolünü üstleniyor. Fenerbahçe'nin golcüye ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum.Kim Min-Jae sonrası üçlü ya da dörtlü defansta göbekteki açığın layığıyla kapandığını söylemek zor. Bir adım geri çekilip bütün kadroya baktığınızdalazım sorusunun cevabı stoperdir.