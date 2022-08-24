Yerliler kaçıyor

Berkan ve Taylan ikilisi formadan uzaklaşınca takım arayışına başladı. Kadroya bile giremeyen Ömer ile Oğulcan da Galatasaray’a vedaya hazırlanıyor
Galatasaray'da geçen sezonun kanayan yarası orta sahanın ilacı yeni transferler oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Torreira ve Sergio Oliveira'nın ilk alternatifi olarak Midtsjö'yü görüyor. Orta sahada forma şansı kalmayan Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu da kulüp aramaya başladı. Taylan'a Ankaragücü, Alanyave Gaziantep FK'dan teklif gelirken, Berkan da ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Taylan ve Berkan'ın yanı sıra Okan Buruk'un gözüne giremeyen diğer yerli oyuncular da mutsuz. Maç kadrolarına bile alınmayan Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan da yol ayrımında. Ömer'i Giresunsporısrarla istiyor. Buruk sezon planlamasında +3 yerli olarak Abdülkerim, Yunus veKerem'i düşünüyor. EmreAkbaba ve Kazımcan dakontenjan nedeniyleforma şansı bulmayayakın.
TAYLAN ANTALYALI
2 Eylül 2019'da Erzurumspor'dan bedelsiz olarak gelen Taylan, G.Saray'da 102 maçta 2 gol ve 9 asistle oynadı.
BERKAN KUTLU
Alanya'dan geçen sezon 4 milyon Euro bonservisle alınan 24 yaşındaki orta sahanın 30 Haziran2026'ya kadar sözleşmesi var.
EMRE AKBABA
Kontratının son sezonuna giren Emre Akbaba, hücum rotasyonunda şans bulacağı için takımda tutulacak.
ÖMER BAYRAM
Sarı-kırmızılı forma ile 126 maçı geride bırakan ve 2 gol-23 asist katkısı yapan Ömer Bayram'ın kontratı 2024'te bitiyor. Krizlerle gelen transfer:
OĞULCAN ÇAĞLAYAN!
2020-21 sezonu öncesinde sözleşmesini tek taraflı feshederek Rize'den ayrılıp G.Saray'a gelen oyuncu için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, usulsüz fesih kararı sonrasında 3 maç men ve 1.2 milyon Euro para cezası vermişti. Bu süreçte Oğulcan toplam 7 Avrupa ve lig maçında forma giyemedi.