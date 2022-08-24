Yerliler kaçıyor

Galatasaray'da geçen sezonun kanayan yarası orta sahanın ilacı yeni transferler oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Torreira ve Sergio Oliveira'nın ilk alternatifi olarak Midtsjö'yü görüyor. Orta sahada forma şansı kalmayan Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu da kulüp aramaya başladı., Berkan da ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Taylan ve Berkan'ın yanı sıra Okan Buruk'un gözüne giremeyen diğer yerli oyuncular da mutsuz. Maç kadrolarına bile alınmayan Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan da yol ayrımında.Buruk sezon planlamasında +3 yerli olarak2 Eylül 2019'da Erzurumspor'dan bedelsiz olarak gelen Taylan, G.Saray'da 102 maçta 2 gol ve 9 asistle oynadı.Alanya'dan geçen sezon 4 milyon Euro bonservisle alınan 24 yaşındaki orta sahanınkadar sözleşmesi var.Kontratının son sezonuna giren Emre Akbaba, hücum rotasyonunda şans bulacağı için takımda tutulacak.Sarı-kırmızılı forma ile 126 maçı geride bırakan vekatkısı yapan Ömer Bayram'ın kontratı 2024'te bitiyor.2020-21 sezonu öncesinde sözleşmesini tek taraflı feshederek Rize'den ayrılıp G.Saray'a gelen oyuncu için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, usulsüz fesih kararı sonrasında 3 maç men ve 1.2 milyon Euro para cezası vermişti. Bu süreçte Oğulcan toplam 7 Avrupa ve lig maçında forma giyemedi.