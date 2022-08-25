Ada’dan 6. transfer Dembele!

Siyah-beyazlılar; Wout Weghorst, Romain Saiss, Cenk Tosun, Masuaku ve Dele Alli’den sonra Siriki Dembele’yi de bitirmek üzere
Bu sezon transferde İngiltere'ye ağırlık veren Beşiktaş, Ada'dan bir oyuncuyu daha alıyor… Siyah-beyazlı yönetim, Siriki Dembele'yi kiralamak için kulübü Bournemouth'la mutabakata vardı. PremierLig ekibi, Kartal'ın 2.2 milyonEuro'luk satın alma opsiyonuteklifine karşılık kapıyı3 milyon Euro'dan açarkentaraflar 2.8 milyon Euro'dael sıkıştı. Kulübün onayının ardından Dembele ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, 1 milyon Euro'nun biraz altında yıllık ücret önerdi. Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması ve Fildişi Sahilleri asıllı İskoç kanat oyuncusunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon İngiltere'den Weghorst, Saiss, Cenk, Masuaku ve Dele Alli'yi transfer etti. Kadroda Ada'yı gören diğer futbolcular ise Gedson, Ghezzal ve N'Koudou.
ISAK HIEN İÇİN PAZARLIK ZAMANI
BEŞIKTAŞ'IN bir süredir gündeminde olan Isak Hien, kendisini isteyen kulüpler arasında tercihini yaptı ve Kartal'ı seçti. Kulübünebunu ileten 23 yaşındaki İsveçlistoper için Djurgarden ileBeşiktaş yetkilileri pazarlığa oturacak. Siyah-beyazlılar 3.2 milyon Euro isteyen İsveç kulübünü rakamı düşürmeye ikna edemezse en azından ödeme planında esneklik isteyecek.
ÜMRANIYE YİNE KARTAL'I İSTİYOR
BEŞIKTAŞ'IN iki sezon üst üste Ümraniyespor'a kiraladığı ve geçen sezon forma giydiği takımının Süper Lig'e çıkışında önemli pay sahibi olan Kartal Kayra Yılmaz, yeniden kiralık olarak ayrılmanın eşiğinde. Gençfutbolcunun oynayarak gelişiminidevam ettirmesini isteyensiyah-beyazlı yönetimin,Ümraniyespor'un kiralamateklifini olumlu karşıladığıöğrenildi.