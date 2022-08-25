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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Ada’dan 6. transfer Dembele!

Ada’dan 6. transfer Dembele!

Siyah-beyazlılar; Wout Weghorst, Romain Saiss, Cenk Tosun, Masuaku ve Dele Alli’den sonra Siriki Dembele’yi de bitirmek üzere

Bu sezon transferde İngiltere'ye ağırlık veren Beşiktaş, Ada'dan bir oyuncuyu daha alıyor… Siyah-beyazlı yönetim, Siriki Dembele'yi kiralamak için kulübü Bournemouth'la mutabakata vardı. Premier Lig ekibi, Kartal'ın 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu teklifine karşılık kapıyı 3 milyon Euro'dan açarken taraflar 2.8 milyon Euro'da el sıkıştı. Kulübün onayının ardından Dembele ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, 1 milyon Euro'nun biraz altında yıllık ücret önerdi. Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması ve Fildişi Sahilleri asıllı İskoç kanat oyuncusunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon İngiltere'den Weghorst, Saiss, Cenk, Masuaku ve Dele Alli'yi transfer etti. Kadroda Ada'yı gören diğer futbolcular ise Gedson, Ghezzal ve N'Koudou.

ISAK HIEN İÇİN PAZARLIK ZAMANI
BEŞIKTAŞ'IN bir süredir gündeminde olan Isak Hien, kendisini isteyen kulüpler arasında tercihini yaptı ve Kartal'ı seçti. Kulübüne bunu ileten 23 yaşındaki İsveçli stoper için Djurgarden ile Beşiktaş yetkilileri pazarlığa oturacak. Siyah-beyazlılar 3.2 milyon Euro isteyen İsveç kulübünü rakamı düşürmeye ikna edemezse en azından ödeme planında esneklik isteyecek.

ÜMRANIYE YİNE KARTAL'I İSTİYOR
BEŞIKTAŞ'IN iki sezon üst üste Ümraniyespor'a kiraladığı ve geçen sezon forma giydiği takımının Süper Lig'e çıkışında önemli pay sahibi olan Kartal Kayra Yılmaz, yeniden kiralık olarak ayrılmanın eşiğinde. Genç futbolcunun oynayarak gelişimini devam ettirmesini isteyen siyah-beyazlı yönetimin, Ümraniyespor'un kiralama teklifini olumlu karşıladığı öğrenildi.

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Ada’dan 6. transfer Dembele!
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