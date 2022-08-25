Ada’dan 6. transfer Dembele!

Bu sezon transferde İngiltere'ye ağırlık veren Beşiktaş, Ada'dan bir oyuncuyu daha alıyor… Siyah-beyazlı yönetim, Siriki Dembele'yi kiralamak için kulübü Bournemouth'la mutabakata vardı.Kulübün onayının ardından Dembele ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, 1 milyon Euro'nun biraz altında yıllık ücret önerdi. Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması ve Fildişi Sahilleri asıllı İskoç kanat oyuncusunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon İngiltere'den Weghorst, Saiss, Cenk, Masuaku ve Dele Alli'yi transfer etti. Kadroda Ada'yı gören diğer futbolcular ise Gedson, Ghezzal ve N'Koudou.BEŞIKTAŞ'IN bir süredir gündeminde olan Isak Hien, kendisini isteyen kulüpler arasında tercihini yaptı ve Kartal'ı seçti.Siyah-beyazlılar 3.2 milyon Euro isteyen İsveç kulübünü rakamı düşürmeye ikna edemezse en azından ödeme planında esneklik isteyecek.BEŞIKTAŞ'IN iki sezon üst üste Ümraniyespor'a kiraladığı ve geçen sezon forma giydiği takımının Süper Lig'e çıkışında önemli pay sahibi olan Kartal Kayra Yılmaz, yeniden kiralık olarak ayrılmanın eşiğinde.