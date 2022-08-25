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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Bir randevu daha kopardı

Bir randevu daha kopardı

Galatasaray, geçtiğimiz hafta İstanbul’da görüştüğü İcardi’nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile 2. kez masaya oturacak

HARIS Seferovic ve Gomis'in yanına yıldız bir golcü daha transfer etmek isteyen Galatasaray, PSG'nin satış listesine koyduğu Mauro İcardi ile görüşmelerini sürdürüyor. Arjantinli oyuncunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelip sarı-kırmızılı yöneticilerle temas kurmuştu. Fransız basını bu görüşmeleri sayfalarına taşırken, "Galatasaray, İcardi için girişimlerini sürdürüyor. Taraflar bu hafta görüşmek için yeniden bir araya gelecek" ifadesini kullandı. Haberde ayrıca, Aslan'ın 29 yaşındaki forvetin maaşının 3 milyon Euro'luk kısmını ödemeye hazır olduğu bildirildi. Teknik direktör Okan Buruk, cuma günü Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada "İcardi ile bir temasımız oldu. Yüksek maaş kazanan oyuncu, şu anda bir gelişme olmadı, bekliyoruz" demişti

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