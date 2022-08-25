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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Devler Ligi’nin kalbi İstanbul’da atacak

Devler Ligi’nin kalbi İstanbul’da atacak

Saat 19.00’da başlayacak organizasyonda 32 takımın temsilcileri hazır bulunacak. Ayrıca geçen sezonun en iyileri seçilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi bugün İstanbul'da yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Bu aşamada mücadelede edecek 32 takımın temsilcileri kura çekiminde hazır bulunacak. Ayrıca Dünya futboluna damga vuran birçok isim de Haliç Kongre Merkezi'ndeki yerini alacak. Kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2021-2022 sezonunun en iyileri ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak. Devler Ligi'nde grup maçları 6-7 Eylül'de başlayıp, 1-2 Kasım'da sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak.

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Devler Ligi’nin kalbi İstanbul’da atacak
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