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Giriş Tarihi: 25.8.2022

‘Dünyanın sonu değil!’

‘Dünyanın sonu değil!’

Avcı, “Toparlanmamız kolay olmayacak. Hoşgörü istiyorum. Elendik ama hayat devam ediyor” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanmak için her şeyi denediklerini ancak başaramadıklarını söyledi. "Bu seviyeler kolay seviyeler değil" diyen Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün oyuncu grubu plana sadık kaldı. Zaman zaman dalgalanmalar tabii ki olacak. Rakibe pozisyon vermedik. Her şeyi denedik ama zaman geçtikçe fiziksel yorgunluklar oluyor. Sakat Bakasetas'ı oyuna sokmak zorunda kaldık. Çok istiyorduk. İstatistiklerimiz iyi ama yapacak bir şey yok. Oyun, mücadele, istek, plana sadık kalma adına memnunum. Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Rakibi ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Toparlanmamız kolay olmayacak. Bir ricam olacak. Bu takım Trabzon şehrinin takımı. Hoşgörü istiyorum. Galatasaray'la müsabakamız var. Dünyanın sonu değil, elendik ama hayat devam ediyor."

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