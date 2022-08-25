Avcı, “Toparlanmamız kolay olmayacak. Hoşgörü istiyorum. Elendik ama hayat devam ediyor” dedi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanmak için her şeyi denediklerini ancak başaramadıklarını söyledi. "Bu seviyeler kolay seviyeler değil" diyen Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün oyuncu grubu planasadık kaldı. Zaman zaman dalgalanmalar tabii ki olacak. Rakibe pozisyon vermedik. Her şeyi denedik ama zaman geçtikçe fiziksel yorgunluklar oluyor. Sakat Bakasetas'ıoyuna sokmak zorundakaldık. Çok istiyorduk. İstatistiklerimiz iyi ama yapacak bir şey yok. Oyun, mücadele, istek, plana sadık kalma adına memnunum. Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Rakibi ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Toparlanmamız kolayolmayacak. Bir ricam olacak. Bu takım Trabzon şehrinin takımı. Hoşgörü istiyorum. Galatasaray'lamüsabakamız var. Dünyanın sonu değil, elendik ama hayat devam ediyor."