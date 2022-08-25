Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanmak için her şeyi denediklerini ancak başaramadıklarını söyledi. "Bu seviyeler kolay seviyeler değil" diyen Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:Zaman zaman dalgalanmalar tabii ki olacak. Rakibe pozisyon vermedik. Her şeyi denedik ama zaman geçtikçe fiziksel yorgunluklar oluyor.Çok istiyorduk. İstatistiklerimiz iyi ama yapacak bir şey yok. Oyun, mücadele, istek, plana sadık kalma adına memnunum. Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Rakibi ve oyuncularımı tebrik ediyorum.Bir ricam olacak. Bu takım Trabzon şehrinin takımı. Hoşgörü istiyorum.Dünyanın sonu değil, elendik ama hayat devam ediyor."