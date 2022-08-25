Fenerbahçe yüklerini atıyor!

Fenerbahçe 2021- 22 sezonunda Köln'den bonservis ödemeden renklerine kattığı, ardından Midtjylland'a kiralık gönderdiği Max Meyer ile yollarını ayırdı. 26 yaşındaki Alman orta sahanın sözleşmesi karşılıklı feshedilirken, takımdaki yabancı sayısı 19'a düştü.

Kanarya bu sezon 12 futbolcusunu gönderip 15.7 milyon Euro (yaklaşık 283 milyon TL) maaş yükünden de kurtulmuş oldu. Kim Min-Jae hariç diğer tüm isimlerin ayrılışına onay veren Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerle ayrılıklar devam ediyor.

Meyer'in gidişi ile 1 milyon Euro maaş yükünden kurtulan Fenerbahçe, en büyük kârı 3.5 milyon Euro kazanan Luiz Gustavo'nun gidişi ile yaşamıştı. Brezilyalı oyuncu gibi Mesut Özil de 3 milyon Euro'luk maaşıyla kulübü en çok zorlayan ikinci isimdi.