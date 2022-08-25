Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe, Özkan Yiğiter'in peşinde
Giriş Tarihi: 25.8.2022 11:32

Göztepe, Özkan Yiğiter'in peşinde

Göztepe, Özkan Yiğiter’in peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Göztepe, transferde çalışmalarını hızlandırdı. Ajaccio'dan Fransız orta saha Mathieu Coutadeur'la ilgilenen sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor'un defans oyuncusu Özkan Yiğiter'e de kanca attı

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Göztepe, transferde çalışmalarını hızlandırdı. Ajaccio'dan Fransız orta saha Mathieu Coutadeur'la ilgilenen sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor'un defans oyuncusu Özkan Yiğiter'e de kanca attı. Sivasspor'la oyuncunun kiralanması için görüşmelerde bulunan Göztepe'nin transferde önemli mesafe katteği bildirildi. Sivasspor altyapısında futbola başlayan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon resmi maçlarda forma şansı bulamadı. Özkan geçen sezon ise Süper Lig ve AEvrupa kapaları dahil 14 maça çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dar Gelirlilere Destek Paketinde sona gelindi! İcralık borçlara devlet desteği
SON DAKİKA: Gülşen'den İmam Hatipliler için skandal sözler! O görüntüler ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı
Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL, şartları neler?
2022 Emekli promosyonu veren bankalar hesapları 9 bin TL'ye yaklaştırdı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT son dakika haberleri bugün: EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?
Başkan Erdoğan açıklamıştı! Eğitim hamlesinin detayları belli oldu
Son dakika: Marmaris'te cip safari aracı devrildi! Korkunç kazada ölü ve yaralılar var...
Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri belli oldu! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar?
iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler?
Yine bir CHP klasiği! AK Parti yaptı İBB üstüne çöktü
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe, Özkan Yiğiter'in peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA