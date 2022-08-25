Rıza Çalımbay maç sonu açıkladı: "Malmö hak etti"

Çalımbay, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından maça ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk maçı 3-1 mağlup tamamlamalarının rakip için bir avantaj olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Biz de tabii ki maçın başında riske ederek başladık, ama dengeli bir şekilde başladık. Bana göre gol yiyene kadar çok iyi futbol oynadık." dedi.

Bütün pozisyonları değerlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Çalımbay, "İyi de pozisyonlar yakaladık. Erkenden bir gol atabilseydik, o girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik o zaman olay daha farklı olacaktı." diye konuştu.

Takımından memnun olduğunu aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Mükemmel bir mücadele yaptık, iyi de pozisyonlara girdik. Maalesef son paslarımıza dikkat edemedik ve bir sürü goller kaçırdık. Bir sıkıntı oluyor bizde, hiçbir şey yokken bir anda gol yiyorsun. Onun dışında bir şey yok. Takımımdan memnunum, özellikle golü yiyene kadar. Tabii ki gol yedikten sonra da yine pozisyonlara girdik. Karşı karşıya kaldık, bomboş kaleye vuramadık. Bu maçta çok iyiydik. sadece gol yoktu. Gol atabilseydik bu maç daha da farklı olabilirdi. Karşımızdaki takım çok iyi bir takım, çok disiplinli bir takım. Onun için de hata yaptığın zaman bu tür maçlarda kesinlikle affetmezler. O zaman sıkıntı yaşarsın. Oyundan memnunum, kaçırdığımız goller bizim için problem oldu."

Anadolu takımları için hem ligde hem Avrupa'da mücadele etmenin zor olduğuna dikkati çeken Çalımbay, "Anadolu takımının iki tarafı götürmesi zor. Götürmen için de mutlaka iyi bir bütçen ve oyuncuları bir an önce alıp çalıştırman ve ondan sonra da maçlara başlaman gerekiyor. Bizim de öyle bir şansımız yok." ifadelerini kullandı.

"MALMÖ HAK ETTİ AMA BİZDE İYİ OYNADIK"

Rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu kaydeden Çalımbay, "Malmö bu kurada çektiğimiz en zorlu rakiplerden birisiydi. Yılların Malmö'sü. Beşiktaş'ta kaç kere onlara karşı oynadım, antrenör olarak da oynadım, kolay bir rakip değil. Onun için de buraya gelirken hazır gelmen gerekiyor. Bizim takım hazır değil, hazır olmayan bir sürü arkadaşımız var. Hala almamız gereken oyuncu var, şu durumda. Onun için bizim için elenmek üzücü bir şey ama hazır olmadığın zamanda bu sıkıntıyı yaşayacaksın. Bu bir gerçek, her şeyi ortaya koyacaksın. Malmö hak etti ama bizde iyi oynadık, ilk maçtan daha iyi oynadık. Antrenörlerini tebrik ettim bugün." diyerek sözlerini tamamladı.