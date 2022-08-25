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Giriş Tarihi: 25.8.2022 19:29

Temsilcimiz Sivasspor tur için sahada! İlk 11'ler belli oldu

Temsilcimiz Sivasspor tur için sahada! İlk 11’ler belli oldu

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında evinde Malmö'yü konuk ediyor. Turun ilk maçında sahadan 3-1 mağlup ayrılan temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için sahaya çıkıyor. İşte dev karşılaşmanın ilk 11'leri...

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Sivasspor, İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek.

Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan Kırmızı-Beyazlılar, rakibini 3 farkla yenip birüst tura çıkmak için mücadele edecek. Kırmızı-Beyazlılar'da bu mücadele öncesinde eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

Sivasspor, sahasında oynayacağı Malmö mücadelesiyle birlikte Avrupa sahnesinde 22. maçına çıkacak. Kırmızı-Beyazlı ekip, geride kalan 21 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 22 gol atan Yiğidolar, ağlarında ise 41 gole engel olamadı.

SİVASSPOR-MALMÖ 11'LER:

Sivasspor: Ali, Appindangoye, Goutas, Erdoğan, Uğur, Ulvestad, Keita, Charisis, Gradel, Yatabare, James

Malmö: Diawara, Hadzikadunic, Nielsen, Moisander, Berget, Beijmo, Christiansen, Rakip, Birmancevic, Zeidan, Thelin

CANLI | SİVASSPOR-MALMO

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Temsilcimiz Sivasspor tur için sahada! İlk 11'ler belli oldu
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