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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Türkiye için oynayacağız

Türkiye için oynayacağız

Sivasspor’un Avrupa Ligi play-off’unda deplasmanda 3-1 yenildiği İsveç ekibiyle Türk futbolu için önemli bir rövanşa çıkacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmek turun anahtarı” dedi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, her türlü riski göze alarak tur atlamaya çalışacaklarını söyledi. 59 yaşındaki usta çalıştırıcı, "Maçın ilk yarısı bitti, burada ikinci devresi başlayacak. Tabii ki daha farklı oynamamız gerekiyor. Her türlü riski göze almamız lazım" ifadesini kullandı.

İKİ KAT FAZLA MÜCADELE ŞART
Tecrübeli teknik adam, tur için her türlü riske gireceklerini de belirterek, "Çünkü bu maç hem bizim hem de Türkiye için çok önemli. Herkesin iki kat daha fazla konsantre olması ve mücadele etmesi gerekiyor. Bunların hepsini de yapacağız, her türlü riske gireceğiz. En büyük destekçimiz de taraftarımız olacak. Onların da desteğiyle, takımıma güveniyorum ve çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

ERKEN GOL AVANTAJ SAĞLAR
ÇALIMBAY, kazanmak için oynayacaklarının altını çizerek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Sahaya kim çıkıyorsa ilk maçtan daha fazla performans göstermesi şart. İlk maçın skoru önemli değil, önemli olan maça iyi başlamak. Ne kadar erken gol bulursak o kadar iyi. Takımımın pozisyonlara gireceğine inanıyorum. Önemli olan onları değerlendirmek, onları değerlendirirsek maç çok farklı yerlere gelir."

BİLETİ NASIL ALIR?
Deplasmanda rakibine 3-1 yenilen Sivasspor'a tur için 3 farklı galibiyet lazım. İki farklı Sivas zaferinde maç uzuyor. Malmö ise galibiyetin yanı sıra beraberlikte de gruplara kalacak.

ÖMER ÜRÜNDÜL
Ümitler ve çareler tükenmez
SIVASSPOR yeni sezona iyi başlamadı. Alışılmış takım presinde düşüş var. Bunun yanında üretkenlikte de sıkıntılı... Tabii Malmö, büyük avantajla geliyor. Ama futbolda ümitler de kaybolmaz çareler de tükenmez... Sivasspor'un mutlaka erken bir gol atıp hem moral bulması hem de taraftarı maçın içine alması gerekir. Eğer öne geçerse ondan sonra dikkatli ve kontrollü futbol gerekiyor. Bakalım ekibimiz zoru başarabilecek mi...

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