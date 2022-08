Türkiye için oynayacağız

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, her türlü riski göze alarak tur atlamaya çalışacaklarını söyledi. 59 yaşındaki usta çalıştırıcı,ifadesini kullandı.Tecrübeli teknik adam, tur için her türlü riske gireceklerini de belirterek, "Çünkü bu maç hem bizim hem deHerkesin iki kat daha fazla konsantre olması ve mücadele etmesi gerekiyor. Bunların hepsini de yapacağız, her türlü riske gireceğiz. En büyük destekçimiz de taraftarımız olacak.diye konuştu.ÇALIMBAY, kazanmak için oynayacaklarının altını çizerek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Sahaya kim çıkıyorsa ilk maçtan daha fazla performans göstermesi şart.Ne kadar erken gol bulursak o kadar iyi. Takımımın pozisyonlara gireceğine inanıyorum. Önemli olan onları değerlendirmek, onları değerlendirirsek maç çok farklı yerlere gelir."Deplasmanda rakibine 3-1 yenilen Sivasspor'a tur için 3 farklı galibiyet lazım. İki farklı Sivas zaferinde maç uzuyor. Malmö ise galibiyetin yanı sıra beraberlikte de gruplara kalacak.Ümitler ve çareler tükenmez