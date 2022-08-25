Türkiye için oynayacağız

Sivasspor’un Avrupa Ligi play-off’unda deplasmanda 3-1 yenildiği İsveç ekibiyle Türk futbolu için önemli bir rövanşa çıkacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmek turun anahtarı” dedi
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, her türlü riski göze alarak tur atlamaya çalışacaklarını söyledi. 59 yaşındaki usta çalıştırıcı, "Maçınilk yarısı bitti, buradaikinci devresi başlayacak. Tabii ki daha farklıoynamamız gerekiyor.Her türlü riski gözealmamız lazım" ifadesini kullandı.
İKİ KAT FAZLA MÜCADELE ŞART
Tecrübeli teknik adam, tur için her türlü riske gireceklerini de belirterek, "Çünkü bu maç hem bizim hem de Türkiye içinçok önemli. Herkesin iki kat daha fazla konsantre olması ve mücadele etmesi gerekiyor. Bunların hepsini de yapacağız, her türlü riske gireceğiz. En büyük destekçimiz de taraftarımız olacak. Onlarında desteğiyle, takımımagüveniyorum veçok güzel şeyler yapacağımızainanıyorum" diye konuştu.
ERKEN GOL AVANTAJ SAĞLAR
ÇALIMBAY, kazanmak için oynayacaklarının altını çizerek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Sahaya kim çıkıyorsa ilk maçtan daha fazla performans göstermesi şart. İlk maçın skoru önemlideğil, önemli olan maça iyibaşlamak. Ne kadar erken gol bulursak o kadar iyi. Takımımın pozisyonlara gireceğine inanıyorum. Önemli olan onları değerlendirmek, onları değerlendirirsek maç çok farklı yerlere gelir."
BİLETİ NASIL ALIR?
Deplasmanda rakibine 3-1 yenilen Sivasspor'a tur için 3 farklı galibiyet lazım. İki farklı Sivas zaferinde maç uzuyor. Malmö ise galibiyetin yanı sıra beraberlikte de gruplara kalacak.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Ümitler ve çareler tükenmez SIVASSPOR yeni sezonaiyi başlamadı. Alışılmıştakım presinde düşüşvar. Bunun yanındaüretkenlikte de sıkıntılı...Tabii Malmö,büyük avantajla geliyor.Ama futboldaümitler de kaybolmazçareler de tükenmez...Sivasspor'un mutlakaerken bir gol atıp hemmoral bulması hem detaraftarı maçın içinealması gerekir. Eğeröne geçerse ondansonra dikkatli ve kontrollüfutbol gerekiyor.Bakalım ekibimizzoru başarabilecekmi...