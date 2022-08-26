21.45 maçları bizi olumsuz etkılıyor

“Futbol, insanların keyif alacağı, eş ve dostlarıyla vakit geçireceği bir aktivite. Zorluk çıkarmak yerine onlara daha güzel anlar yaşatmalıyız”
Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında 4 büyüklerin oynadığı maçlar 21.45'te başlarken bu durum maça giden seyircilerin çeşitli mağduriyetler yaşamasına neden oldu. Geç saatte biten karşılaşmalar sebebiyle ulaşımda zorluk çeken, sabaha karşı evde olan taraftarlar, saatlerin düzenlenmesini istiyor. TFF kanadı ise kulüplerinbuna gönüllü olmadığınıbelirtti. AncakBeşiktaş cephesi tamaksi görüşte.
OKULLAR DA AÇILACAK YAKINDA...
Konuya dair SABAHSpor'a özel açıklamalardabulunan siyah-beyazlı kulübünbaşkanı Ahmet NurÇebi, "Taraftarlar maçlarageç saatte gelemez.Futbol insanların keyifalacağı, aileleriyle, eş vedostlarıyla vakit geçireceğibir aktivite. Bizim amacımıztaraftarları dahafazla tribüne çekmek. Onlarazorluk çıkarmak yerinedaha güzel anlar yaşatmalıyız.Biz çocukları,gençleri, kadınları ve aileleristatlarda görmek istiyoruz.Bir iki maç sonrabu saatler düzelecekçünkü okullar açıldığındagençlerin, öğrencilerinde yoğun şekilde maçlaragelme isteği olacak" şeklindekonuştu.