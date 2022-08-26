Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 21.45 maçları bizi olumsuz etkılıyor
Giriş Tarihi: 26.8.2022

21.45 maçları bizi olumsuz etkılıyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU

“Futbol, insanların keyif alacağı, eş ve dostlarıyla vakit geçireceği bir aktivite. Zorluk çıkarmak yerine onlara daha güzel anlar yaşatmalıyız”

Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında 4 büyüklerin oynadığı maçlar 21.45'te başlarken bu durum maça giden seyircilerin çeşitli mağduriyetler yaşamasına neden oldu. Geç saatte biten karşılaşmalar sebebiyle ulaşımda zorluk çeken, sabaha karşı evde olan taraftarlar, saatlerin düzenlenmesini istiyor. TFF kanadı ise kulüplerin buna gönüllü olmadığını belirtti. Ancak Beşiktaş cephesi tam aksi görüşte.

OKULLAR DA AÇILACAK YAKINDA...
Konuya dair SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, "Taraftarlar maçlara geç saatte gelemez. Futbol insanların keyif alacağı, aileleriyle, eş ve dostlarıyla vakit geçireceği bir aktivite. Bizim amacımız taraftarları daha fazla tribüne çekmek. Onlara zorluk çıkarmak yerine daha güzel anlar yaşatmalıyız. Biz çocukları, gençleri, kadınları ve aileleri statlarda görmek istiyoruz. Bir iki maç sonra bu saatler düzelecek çünkü okullar açıldığında gençlerin, öğrencilerin de yoğun şekilde maçlara gelme isteği olacak" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik skandal sözleri tepki çekmişti! Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne dedi, ne söyledi? Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı, cezası ne kadar? Skandal sözleri olay oldu!
Son dakika: Tutuklanan Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı! Sorguda çark etti
Masterchef Burak Kaya kimdir, nereli? 2022 ana kadro yarışmacısı Masterchef Burak Kaya kimdir kaç yaşında, ne iş yapıyor?
DUY BENİ 8. BÖLÜM full izle || Star TV ile Duy Beni son bölüm izle kesintisiz TEK PARÇA - FULL HD
Emekli promosyonu veren bankalar 2022: En yüksek maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Emekli promosyon ücretleri artıyor!
SON DAKİKA: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza yaptı! Tatlıses araçta sıkıştı!
YKS ek tercih tarihleri 2022-2023: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?
EYT SON DURUM 25 Ağustos 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için Türkiye modeli geliyor! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 6. bölüm full izle || Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle kesintisiz tek parça - FULL HD
ARKADAŞINA GÖNDER
21.45 maçları bizi olumsuz etkılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA