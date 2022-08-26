Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çılgınca ve inanılmaz!
Giriş Tarihi: 26.8.2022

Çılgınca ve inanılmaz!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Çılgınca ve inanılmaz!

İngiliz yıldız, Beşiktaşlı futbolseverlerin ilgisi için “Çılgınca bir şey. Bu aynı zamanda verilen değeri de gösteriyor. İnanılmaz bir duygu. Bu sevgiye sahada karşılık vereceğim” değerlendirmesinde bulundu

Beşiktaş'ın Everton'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli için havalimanında taraftarlar nöbetteydi. Yıldız futbolcu, önceki gece 02.00 sıralarında İstanbul'a iniş yaparken kendisini karşılamaya gelen siyah-beyazlı futbolseverleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Taraftarlara üçlü çektiren Alli, daha sonra havalimanından özel bir araçla ayrıldı. Beşiktaşlı yöneticilere sıcağı sıcağına duygularını aktaran İngiliz oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

ATMOSFERİ HAYAL BİLE EDEMİYORUM
"Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Gece geç saatte bu kadar taraftarı karşımda göreceğimi asla düşünmüyordum. Çılgınca bir şey ve aynı zamanda verilen değeri gösteriyor. İnanılmaz bir duyguymuş, bu sevgiye sahada karşılık vereceğim. Vodafone Park'taki atmosferi hayal bile edemiyorum. Bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarı görünce tercihimin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anladım ve daha da mutlu oldum."

YILLIK MAAŞI 2.2 MİLYON EURO
Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada 26 yaşındaki futbolcuya senelik 2.2 milyon Euro garanti ücret ödeyeceğini duyurdu. Dele Alli, süre ve müsabaka türüne göre ise maç başına azami net 10.000 Euro alacak. İngiliz ekibine kiralama bedeli ise ödenmeyecek. Everton'da yıllık brüt geliri 6.5 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu, yeniden doğuş için fırsat gördüğü Beşiktaş için gelirinde azalmaya razı oldu. Kartal, oyuncunun opsiyonunu ocak ayına kadar kullanırsa 6 milyon, sonrasında kullanırsa 8 milyon Euro bonservis ödeyecek.

DELE ALLI TRANSFERI AVRUPA'DA SES GETİRDİ
BEŞIKTAŞ'IN kadrosuna kattığı Dele Alli'nin transferi Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan başlıklar; Sky Sport: İstanbul'a gelen Dele Alli'yi taraftarlar kahramanca karşıladı. Daily Mail: Dele, kariyerini yeniden çıkışa geçirmek için Beşiktaş'a gitti. The Sun: Türkiye'de bir kahraman gibi karşılandı. Bild: Alli, Everton'dan ayrıldı ve Beşiktaş'a katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik skandal sözleri tepki çekmişti! Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne dedi, ne söyledi? Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı, cezası ne kadar? Skandal sözleri olay oldu!
Son dakika: Tutuklanan Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı! Sorguda çark etti
Masterchef Burak Kaya kimdir, nereli? 2022 ana kadro yarışmacısı Masterchef Burak Kaya kimdir kaç yaşında, ne iş yapıyor?
DUY BENİ 8. BÖLÜM full izle ekranı! Star TV ile Duy Beni son bölüm izle kesintisiz TEK PARÇA - KESİNTİSİZ
Emekli promosyonu veren bankalar 2022: En yüksek maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Emekli promosyon ücretleri artıyor!
SON DAKİKA: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza yaptı! Tatlıses araçta sıkıştı!
EYT SON DURUM 25 Ağustos 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için Türkiye modeli geliyor! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
YKS ek tercih tarihleri 2022-2023: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar, şartları neler? Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2022
ARKADAŞINA GÖNDER
Çılgınca ve inanılmaz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA