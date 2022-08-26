Çılgınca ve inanılmaz!

İngiliz yıldız, Beşiktaşlı futbolseverlerin ilgisi için “Çılgınca bir şey. Bu aynı zamanda verilen değeri de gösteriyor. İnanılmaz bir duygu. Bu sevgiye sahada karşılık vereceğim” değerlendirmesinde bulundu
Beşiktaş'ın Everton'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli için havalimanında taraftarlar nöbetteydi. Yıldız futbolcu, önceki gece 02.00 sıralarında İstanbul'a iniş yaparken kendisini karşılamaya gelen siyah-beyazlı futbolseverleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Taraftarlaraüçlü çektiren Alli,daha sonra havalimanındanözel bir araçla ayrıldı. Beşiktaşlı yöneticilere sıcağı sıcağına duygularını aktaran İngiliz oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
ATMOSFERİ HAYAL BİLE EDEMİYORUM
"Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Gece geç saattebu kadar taraftarı karşımdagöreceğimi asla düşünmüyordum. Çılgınca bir şey ve aynı zamanda verilen değeri gösteriyor. İnanılmaz bir duyguymuş, bu sevgiye sahada karşılık vereceğim. Vodafone Park'taki atmosferi hayal bile edemiyorum. Bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarı görünce tercihimin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anladım ve daha da mutlu oldum."
YILLIK MAAŞI 2.2 MİLYON EURO
Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada 26 yaşındaki futbolcuya senelik 2.2 milyon Euro garanti ücret ödeyeceğini duyurdu. Dele Alli, süre ve müsabaka türüne göre ise maç başına azami net 10.000 Euro alacak. İngiliz ekibine kiralama bedeli ise ödenmeyecek. Everton'da yıllık brüt geliri 6.5 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu, yeniden doğuş için fırsat gördüğü Beşiktaş için gelirinde azalmaya razı oldu. Kartal, oyuncunun opsiyonunuocak ayına kadar kullanırsa6 milyon, sonrasında kullanırsa 8milyon Euro bonservis ödeyecek.
DELE ALLI TRANSFERI AVRUPA'DA SES GETİRDİ
BEŞIKTAŞ'IN kadrosuna kattığı Dele Alli'nin transferi Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan başlıklar; Sky Sport: İstanbul'a gelen Dele Alli'yi taraftarlar kahramanca karşıladı. Daily Mail: Dele, kariyerini yeniden çıkışa geçirmek için Beşiktaş'a gitti. The Sun: Türkiye'de bir kahraman gibi karşılandı. Bild: Alli, Everton'dan ayrıldı ve Beşiktaş'a katıldı.