Çılgınca ve inanılmaz!

Beşiktaş'ın Everton'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli için havalimanında taraftarlar nöbetteydi. Yıldız futbolcu, önceki gece 02.00 sıralarında İstanbul'a iniş yaparken kendisini karşılamaya gelen siyah-beyazlı futbolseverleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.Beşiktaşlı yöneticilere sıcağı sıcağına duygularını aktaran İngiliz oyuncu, şu ifadeleri kullandı:"Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum.Çılgınca bir şey ve aynı zamanda verilen değeri gösteriyor. İnanılmaz bir duyguymuş, bu sevgiye sahada karşılık vereceğim. Vodafone Park'taki atmosferi hayal bile edemiyorum. Bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarı görünce tercihimin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anladım ve daha da mutlu oldum."Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada 26 yaşındaki futbolcuya senelik 2.2 milyon Euro garanti ücret ödeyeceğini duyurdu. Dele Alli, süre ve müsabaka türüne göre ise maç başına azami net 10.000 Euro alacak. İngiliz ekibine kiralama bedeli ise ödenmeyecek. Everton'da yıllık brüt geliri 6.5 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu, yeniden doğuş için fırsat gördüğü Beşiktaş için gelirinde azalmaya razı oldu.BEŞIKTAŞ'IN kadrosuna kattığı Dele Alli'nin transferi Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan başlıklar; Sky Sport: İstanbul'a gelen Dele Alli'yi taraftarlar kahramanca karşıladı. Daily Mail: Dele, kariyerini yeniden çıkışa geçirmek için Beşiktaş'a gitti. The Sun: Türkiye'de bir kahraman gibi karşılandı. Bild: Alli, Everton'dan ayrıldı ve Beşiktaş'a katıldı.