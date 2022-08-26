Her mevkinin adamı Gbamin

Orta sahanın iki yönünde de forma giyen isim arayışında olan Trabzonspor, Everton'da oynayan'i kiraladı. 1.86 cm boyuyla dikkat çeken futbolcunun öne çıkan özelliklerinianaliz etti:ALTYAPI eğitimini Fransa'nın Lens Kulübü'nde aldı. 2016'da Alman ekibi Mainz'a 5 milyon Euro'ya transfer oldu.ÜÇ sezon sonra 25 milyon Euro'ya Everton'a gitti.ve İngiliz ekibinde sadece 8 maçta forma giydi.UYLUK sakatlığı, aşil tendonu yırtığı ve iç bağlar probleminden dolayı toplamda 619 gün sahalardan uzak kalıp, 86 maç kaçırdı.GEÇEN sezonun 2. yarısını CSKA Moskova'da geçirdi. 13 maçta 4 gole (2 gol-2 asist) etki edip eski günlerinden esintiler sundu.GBAMIN; ön liberonun yanı sıra stoper, sol bek, sağ bek ve orta saha gibi çeşitli mevkilerde görev yapabiliyor. 1.86'LIK boyu ve güçlü fiziğine rağmen topla dikine giden Fildişili futbolcu,AGRESİF oynamasına rağmen fazla kart görmüyor. Kariyerindekart nedeniyle ceza aldı.2024'E kadar sözleşmesi bulunankazanıyor.