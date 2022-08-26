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Giriş Tarihi: 26.8.2022

Paris’te son tango!

Paris’te son tango!
G.Saray, Mauro İcardi'nin transferinde önemli mesafe aldı. RMC Sport'ta yer alan haberde Dünya Kupası kadrosunda yer almak isteyen Arjantinli futbolcu, Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Kiralama üzerinden görüşmeler devam ederken, PSG sözleşmeye satın alma opsiyonunu da eklemek istiyor. Galatasaray, İcardi'nin maaşının 3 milyon Euro'luk bölümünü ödeyecek, kalan kısım ise PSG tarafından karşılanacak. Paris ekibinde gözden düşen tecrübeli yıldız, bu sezon forma giyemedi. Geçen sezon ise 30 maçta 5 gol kaydetti.

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Paris’te son tango!
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