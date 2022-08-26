Para için gelmedim!

Tek isteğinin taraftarı mutlu etmek olduğunu söyleyen Portekizli hoca, “F.Bahçe’ye finansal şartlarımı iyi hale getirmek için gelmedim. Taraftarın ve oyuncuların sevgisi beni işime aşık ediyor” dedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 4-1'lik galibiyet sonrası, "Tek isteğim taraftarı mutluetmek. Ceplerinden para verip eğlenmeye geliyor.Onları mutlu etmek keyifli" dedi. Fenerbahçe'ye finansal şartlarını daha iyi hale getirmek için gelmediğinin de altını çizen tecrübeli hoca, "Portekiz'dekazandığımdan daha az kazanıyorum burada. BenFenerbahçe'de taraftarların ve oyuncuların sevgisinihissettim. Bunu görmek, beni işime aşık ediyor" ifadelerini kullandı. Taraftarın forvet beklentisi sorulan Jesus, "Elimizdeki forvetler de performansınıçok artırdı. Bu da doğru yolda olduğumuzugösteriyor" cevabını verdi. Dün ilk 11'de yine 7 rotasyonla sahaya çıkan Portekizli hoca bu durumu şöyle değerlendirdi: "Avrupa arenasındaysanız3 günde bir aynı kadro ile oynayamazsınız.Oyuncularımın hepsine güveniyorum ve bunun için de bu rotasyonu bu kadar kolay yapabiliyorum."
KİEV BOĞAZIMDA DÜĞÜM
Jesus hedef için "İlki gruplara kalmaktı bunu başardık. Şimdi Avrupa'da gideceğimiz yere kadar gideceğiz. Gruplarda Dinamo Kiev'i isterim. Çünkü o maç boğazımda düğüm gibi kaldı" dedi. Bol gollü skorlar içinse şu yorumu yaptı: "Her zaman daha fazla gol isterim. 2 attıysak 3, üç attıysak 4... Tabii bazı anlarda da skoru kontrol etmeyi bilmeniz gerekir."