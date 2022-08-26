Para için gelmedim!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 4-1'lik galibiyet sonrası, "dedi. Fenerbahçe'ye finansal şartlarını daha iyi hale getirmek için gelmediğinin de altını çizen tecrübeli hoca,ifadelerini kullandı. Taraftarın forvet beklentisi sorulan Jesus," cevabını verdi. Dün ilk 11'de yine 7 rotasyonla sahaya çıkan Portekizli hoca bu durumu şöyle değerlendirdi:ve bunun için de bu rotasyonu bu kadar kolay yapabiliyorum."Jesus hedef için "İlki gruplara kalmaktı bunu başardık. Şimdi Avrupa'da gideceğimiz yere kadar gideceğiz. Gruplarda Dinamo Kiev'i isterim. Çünkü o maç boğazımda düğüm gibi kaldı" dedi. Bol gollü skorlar içinse şu yorumu yaptı: "Her zaman daha fazla gol isterim. 2 attıysak 3, üç attıysak 4... Tabii bazı anlarda da skoru kontrol etmeyi bilmeniz gerekir."