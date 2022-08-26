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Giriş Tarihi: 26.8.2022

Teklif 20’yi gördü Szalai yedek kaldı

Teklif 20’yi gördü Szalai yedek kaldı
FENERBAHÇE'NİN lig ve Avrupa'da oynadığı 8 resmi maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Attila Szalai dün yedek soyundu. Rus ekibi Zenit'in 17 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus teklifi sonrası Macar stoperin dinlendirilmesi, "Bu iş bitmiş" yorumlarını da beraberinde getirdi. Ancak 80'de Peres'in yerine oyuna dahil oldu. Sarılacivertli takımla 2025'e kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki oyuncu 2021'in devre arasında 2.2 milyon Euro'ya Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan alınmıştı.

HADİ GİT ISIN!
Annesinin ameliyatı nedeniyle Adana Demir maçı kadrosunda yer almayan Arda dün kulübedeydi. Jesus oyuncusunu ısınmaya böyle gönderdi.

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Teklif 20’yi gördü Szalai yedek kaldı
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