Teklif 20’yi gördü Szalai yedek kaldı

FENERBAHÇE'NİN lig ve Avrupa'da oynadığı 8 resmi maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Attila Szalai dün yedek soyundu. Rus ekibiZenit'in 17 milyon Euro artı2 milyon Euro bonus teklifi sonrası Macar stoperin dinlendirilmesi, "Bu iş bitmiş" yorumlarını da beraberinde getirdi. Ancak 80'de Peres'inyerine oyuna dahil oldu. Sarılacivertli takımla 2025'e kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki oyuncu 2021'in devre arasında 2.2 milyon Euro'ya Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan alınmıştı.
HADİ GİT ISIN!
Annesinin ameliyatı nedeniyle Adana Demir maçı kadrosunda yer almayan Arda dün kulübedeydi. Jesus oyuncusunu ısınmaya böyle gönderdi.