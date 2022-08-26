‘Transferde hız kesmiyoruz’

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçınısözleriyle yorumlayan Özbek şunları söyledi:hız kesmeden devam ediyoruz.binamızı yeniledik. Satış ofisini kurduk.proje çalışmalarımız bitti. Saha düzeltmeleri çalışmalarına başladık.Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmak istiyoruz. Elimizdeki gayrimenkulleri geliştirmek suretiyle ortaya çıkacak fon büyük bir fon.yaklaşık 400 milyon TL faiz ödüyoruz.Tahmini olarak iki yıl içerisinde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız.projesi inşaatıyla Aslantepe'nin yaşayan bir yer olmasını istedik.maçı hazırlıklarına devam eden G.Saray'da Okan Buruk ilk 11'i belirledi. Ümraniye karşısında 2. yarıdaki futboldan memnun olan Buruk, Emre Akbaba-Mertens dışında değişiklik yapmayı düşünmüyor. Mertens forvet arkasında ve Seferovic ileri uçta görev yapacak. Gomis hamle oyuncusu olarak kulübede kalacak.Galatasaray'ın 25 Ağustos 2000'de Real Madrid'i 2-1 yenerek kazandığı UEFA Süper Kupa unutulmadı. Gün boyu resmi hesaptan paylaşımlar yapılırken o maçta forma giyen teknik direktör Okan Buruk da "Geçmişe gittiğimde hayatımın en güzel yılı 2000 yılıydı" dedi.