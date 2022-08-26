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Giriş Tarihi: 26.8.2022

‘Transferde hız kesmiyoruz’

‘Transferde hız kesmiyoruz’
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçını "İki güzide takımın maçı olacak. Seyir zevki yüksek geçecek" sözleriyle yorumlayan Özbek şunları söyledi:
TRANSFERE hız kesmeden devam ediyoruz.
MECIDIYEKÖY'DEKI binamızı yeniledik. Satış ofisini kurduk.
KEMERBURGAZ'DA proje çalışmalarımız bitti. Saha düzeltmeleri çalışmalarına başladık.
BANKALAR Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmak istiyoruz. Elimizdeki gayrimenkulleri geliştirmek suretiyle ortaya çıkacak fon büyük bir fon. Biz bu geliştirmeyi yapıp bu anlaşmadan çıkmak istiyoruz.
YILLIK yaklaşık 400 milyon TL faiz ödüyoruz. Bu faizle kimse başarı yakalayamaz. Tahmini olarak iki yıl içerisinde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız.
SALON projesi inşaatıyla Aslantepe'nin yaşayan bir yer olmasını istedik. Yeniden ruhsat alacağız.

EMRE AKBABA YERINE MERTENS
TRABZON maçı hazırlıklarına devam eden G.Saray'da Okan Buruk ilk 11'i belirledi. Ümraniye karşısında 2. yarıdaki futboldan memnun olan Buruk, Emre Akbaba-Mertens dışında değişiklik yapmayı düşünmüyor. Mertens forvet arkasında ve Seferovic ileri uçta görev yapacak. Gomis hamle oyuncusu olarak kulübede kalacak.

SÜPER KUPA UNUTULMADI
Galatasaray'ın 25 Ağustos 2000'de Real Madrid'i 2-1 yenerek kazandığı UEFA Süper Kupa unutulmadı. Gün boyu resmi hesaptan paylaşımlar yapılırken o maçta forma giyen teknik direktör Okan Buruk da "Geçmişe gittiğimde hayatımın en güzel yılı 2000 yılıydı" dedi.

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‘Transferde hız kesmiyoruz’
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