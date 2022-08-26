Türkiye’nin dev kabusu

Fenerbahçe'nin 2. ön elemede Dinamo Kiev'e boyun eğmesinden sonra Trabzonspor'un da play-off'ta elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımı olmayacak. Böylelikle Türkiye'nin ön elemelerdeki kötü performansı bir kez daha gözler önüne serildi.Elemelerden çıkmayı başaran son takım ise 2008-09'daŞAMPİYONA ZORLU SÜREÇSüper Lig şampiyonu yeni sezona Devler Ligi'ne 1. ön eleme turundan başlayacak ve gruplara kalabilmek için 4 farklı ekibi saf dışı bırakması gerekecek.TRABZONSPOR, eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. 2019 yaz transfer sezonunda bordomavililerden Lille'e rekor bedelle 16.5 milyon Euro karşılığında transfer olan milli futbolcu, 3 yıl aranın ardından Süper Lig'e dönüyor. Lille geçen sezon Yusuf'u CSKA'ya kiralamıştı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.Bordo-mavililerin talebi doğrultusunda dün toplanan Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Trabzonspor ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak maça sarı-kırmızılı taraftarların alınmasını kararlaştırdı.TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi'ne takımın veda etmesinin ardından kısa süre içerisinde olmasa da zaman içerisinde sistemsel değişiklikler yapmayı planlıyor. İşte teknik ekibin uygulamayı düşündüğü değişiklikler:- İlk hedef pazar günü ligde Galatasaray'ı yenerek,- Yeni transferler takıma monte edilecek, ilk 11 önemli ölçüde değişecek.- Oyun içinde yaşanan dalgalanmalar analiz edilecek,ve son olarak'ın sakatlığı ciddi sıkıntı yarattı. Sağlık ekibi ile özellikle kas sakatlıklarının önceden tespit edilebilirliğiyle alakalı farklı önlemler alınmaya çalışılacak.- Antalya yenilgisinin ardından Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşılamamasının takımda olumsuz etki yapmaması içinYUNUS EMRE SEL