Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye’nin dev kabusu
Giriş Tarihi: 26.8.2022

Türkiye’nin dev kabusu

UĞUR ÇEM
Türkiye’nin dev kabusu

Fenerbahçe’nin ardından Trabzonspor da Şampiyonlar Ligi’ne kalamadı. Son 14 senede 15 takımımız elemelerde başarısız olup, adını gruplara yazdıramad

Fenerbahçe'nin 2. ön elemede Dinamo Kiev'e boyun eğmesinden sonra Trabzonspor'un da play-off'ta elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımı olmayacak. Böylelikle Türkiye'nin ön elemelerdeki kötü performansı bir kez daha gözler önüne serildi. Son 14 senede elemelere katılan 15 takımımızdan hiçbiri gruplara kalacak başarıyı sağlayamadı. Fenerbahçe tam 7 defa bu macerada mutlu sona ulaşamazken, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor da 2'şer kez kapıdan döndü. Galatasaray ve Sivasspor da 1'er defa bu çizgiyi aşamadı. Elemelerden çıkmayı başaran son takım ise 2008-09'da Budapeşte ve Partizan'ı eleyen F.Bahçe olmuştu. ŞAMPİYONA ZORLU SÜREÇ
Süper Lig şampiyonu yeni sezona Devler Ligi'ne 1. ön eleme turundan başlayacak ve gruplara kalabilmek için 4 farklı ekibi saf dışı bırakması gerekecek. Ligde 2. ve 3. olanlar ve Türkiye Kupası'nı kazanan takım, Konferans Ligi 2. ön elemeden katılacak.

YAZICI TRABZON'A DÖNÜYOR!
TRABZONSPOR, eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. 2019 yaz transfer sezonunda bordomavililerden Lille'e rekor bedelle 16.5 milyon Euro karşılığında transfer olan milli futbolcu, 3 yıl aranın ardından Süper Lig'e dönüyor. Lille geçen sezon Yusuf'u CSKA'ya kiralamıştı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY TARAFTARI MAÇA GİRECEK
Bordo-mavililerin talebi doğrultusunda dün toplanan Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Trabzonspor ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak maça sarı-kırmızılı taraftarların alınmasını kararlaştırdı.

TRABZONSPOR'DA DEĞİŞİM ZAMANI
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi'ne takımın veda etmesinin ardından kısa süre içerisinde olmasa da zaman içerisinde sistemsel değişiklikler yapmayı planlıyor. İşte teknik ekibin uygulamayı düşündüğü değişiklikler:
1- İlk hedef pazar günü ligde Galatasaray'ı yenerek, üzüntüyü bir nebze olsun hafifletmek.
2- Yeni transferler takıma monte edilecek, ilk 11 önemli ölçüde değişecek.
3- Oyun içinde yaşanan dalgalanmalar analiz edilecek, maç temposu arttırılacak.
4- Hamsik, Visca ve son olarak Bakasetas'ın sakatlığı ciddi sıkıntı yarattı. Sağlık ekibi ile özellikle kas sakatlıklarının önceden tespit edilebilirliğiyle alakalı farklı önlemler alınmaya çalışılacak.
5- Antalya yenilgisinin ardından Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşılamamasının takımda olumsuz etki yapmaması için birebir görüşmeler gerçekleştirilecek.
YUNUS EMRE SEL

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik skandal sözleri tepki çekmişti! Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne dedi, ne söyledi? Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı, cezası ne kadar? Skandal sözleri olay oldu!
Son dakika: Tutuklanan Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı! Sorguda çark etti
Masterchef Burak Kaya kimdir, nereli? 2022 ana kadro yarışmacısı Masterchef Burak Kaya kimdir kaç yaşında, ne iş yapıyor?
DUY BENİ 8. BÖLÜM full izle ekranı! Star TV ile Duy Beni son bölüm izle kesintisiz TEK PARÇA - KESİNTİSİZ
Emekli promosyonu veren bankalar 2022: En yüksek maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Emekli promosyon ücretleri artıyor!
SON DAKİKA: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza yaptı! Tatlıses araçta sıkıştı!
EYT SON DURUM 25 Ağustos 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için Türkiye modeli geliyor! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
YKS ek tercih tarihleri 2022-2023: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar, şartları neler? Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2022
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin dev kabusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA