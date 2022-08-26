Yeniden umutlandı

Galatasaray, ilk etapta astronomik ücret isteyen Umut Bozok transferinde frene basmıştı. Ancak iki taraf da yelkenleri suya indirip transfer için temasa geçti
Forvet hattına yerli takviyesi yapmak isteyen G.Saray bir kez daha Umut Bozok ile görüşmelere başladı. Geçen sezon Kasımpaşa'da 20gol-8 asist ile oynayan ve gol kralıolan 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılar ile yaptığı ilk etap görüşmelerinde büyük mesafe katederken, sonrasında yıllık ücretine astronomik zam yapınca, G.Saray cephesi de geri adım atıp bu transferden çekildi. Aslan bu dönemde Gomis'in de performansı sonrasında yerli forvette karar kılarken bir kez daha Umut Bozok için temaslarına başladı. Görüşmelerin başlamasındaki asıl nokta ise oyuncunun ilk etapta istediği ücrette indirime gitmesi. Fransız ekibi Lorient forması giyen ve 1 sezon kontratı kalan oyuncunun satışına kulübü de sıcak bakıyor. G.Saray yönetimiUmut'la anlaşmaya varmasıhalinde daha önce görüşmelerdebulunduğu Lorient ile bir kez dahamasaya oturacak.