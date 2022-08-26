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Giriş Tarihi: 26.8.2022

Yeniden umutlandı

ÇAĞDAŞ HALICI
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Galatasaray, ilk etapta astronomik ücret isteyen Umut Bozok transferinde frene basmıştı. Ancak iki taraf da yelkenleri suya indirip transfer için temasa geçti

Forvet hattına yerli takviyesi yapmak isteyen G.Saray bir kez daha Umut Bozok ile görüşmelere başladı. Geçen sezon Kasımpaşa'da 20 gol-8 asist ile oynayan ve gol kralı olan 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılar ile yaptığı ilk etap görüşmelerinde büyük mesafe katederken, sonrasında yıllık ücretine astronomik zam yapınca, G.Saray cephesi de geri adım atıp bu transferden çekildi. Aslan bu dönemde Gomis'in de performansı sonrasında yerli forvette karar kılarken bir kez daha Umut Bozok için temaslarına başladı. Görüşmelerin başlamasındaki asıl nokta ise oyuncunun ilk etapta istediği ücrette indirime gitmesi. Fransız ekibi Lorient forması giyen ve 1 sezon kontratı kalan oyuncunun satışına kulübü de sıcak bakıyor. G.Saray yönetimi Umut'la anlaşmaya varması halinde daha önce görüşmelerde bulunduğu Lorient ile bir kez daha masaya oturacak.

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