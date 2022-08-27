Eyvah eyvah!

Türkiye, ülke puanında geçmiş senelerdeki kötü gidişatın faturasını ödüyor. Avrupa kupalarında 4 temsilcimizin gruplara kalmasıyla yüzümüz gülse de yarıştığımız İsrail, zoru başarınca 20. sıradaki yerimizi kaybederek 1 basamak düştük.Bu başarısıyla İsrail, hanesine 1.350 gibi yüksek bir puan yazdırıp, bizi (22.700) geçmeyi başardı. Bir diğer rakibimiz Kıbrıs Rum Kesimi de (22.075) takımlarının başarısıyla aramızdaki farkı 0.625'e düşürdü.Temsilcilerimiz ise bu haftayı 0.500 puanla kapattı.Austria Wien galibiyetle Avrupa Ligi'nde gruplara kalırkenKopanhag'a elenerek aynı organizasyona katıldı.Konferans Ligi'nde Antwerp'i devirerek gruplara adını yazdırdı.ise evinde Malmö'ye diş geçiremeyip Konferans Ligi'ne düştü.Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinden başlayan İsrail ekibi Maccabi Haifa, sırasıyla Olympiakos, Apollon ve Kızılyıldız'ı eleyerek ülke puanına tek başına 1.250 puanlık katkı yaptı. Toplam takım değeri 17 milyon Euro olan Haifa, küçük bütçesiyle Türk takımlarının yapamadığını başardı.