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Giriş Tarihi: 27.8.2022

Eyvah eyvah!

Eyvah eyvah!

Avrupa futbolunda önlenemez çöküşümüz sürüyor, tehlike büyüyor. İsrail’den Maccabi Haifa’nın Devler Ligi’ne kalmasıyla ülke puanı sıralamasında 21. basamağa geriledik. G.Kıbrıs ile fark da 0.625 oldu. Tek umudumuz 4 takımla katılacağımız Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde başarılı olmak

Türkiye, ülke puanında geçmiş senelerdeki kötü gidişatın faturasını ödüyor. Avrupa kupalarında 4 temsilcimizin gruplara kalmasıyla yüzümüz gülse de yarıştığımız İsrail, zoru başarınca 20. sıradaki yerimizi kaybederek 1 basamak düştük. Salı akşamı, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Maccabi Haifa, Sırpların güçlü takımı Kızılyıldız'ı; çarşamba da Konferans Ligi'nde Hapoel Beer Sheva, Universitatea Craiova'yı saf dışı bırakarak gruplara kaldı. Bu başarısıyla İsrail, hanesine 1.350 gibi yüksek bir puan yazdırıp, bizi (22.700) geçmeyi başardı. Bir diğer rakibimiz Kıbrıs Rum Kesimi de (22.075) takımlarının başarısıyla aramızdaki farkı 0.625'e düşürdü.

DÖRT TEMSİLCİMİZE BÜYÜK İŞ DÜŞECEK
Temsilcilerimiz ise bu haftayı 0.500 puanla kapattı. Fenerbahçe, Austria Wien galibiyetle Avrupa Ligi'nde gruplara kalırken Trabzonspor, Kopanhag'a elenerek aynı organizasyona katıldı. Başakşehir, Konferans Ligi'nde Antwerp'i devirerek gruplara adını yazdırdı. Demir Grup Sivasspor ise evinde Malmö'ye diş geçiremeyip Konferans Ligi'ne düştü.

HAİFA'NIN VERDİĞİ DERS
Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinden başlayan İsrail ekibi Maccabi Haifa, sırasıyla Olympiakos, Apollon ve Kızılyıldız'ı eleyerek ülke puanına tek başına 1.250 puanlık katkı yaptı. Toplam takım değeri 17 milyon Euro olan Haifa, küçük bütçesiyle Türk takımlarının yapamadığını başardı.

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Eyvah eyvah!
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