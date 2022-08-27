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Giriş Tarihi: 27.8.2022

‘Hedef finale gitmek’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: “Diğerlerine göre nispeten daha rahat gruptayız.”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kura sonrası rakipleri değerlendirdi. Ülke futbolu olarak Avrupa'da galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu belirten başkan, şöyle konuştu: "Ülke futbolu olarak pek iyi yerde değiliz. Avrupa Ligi'nde 'Şu takım bize gelmesin' diyorsak sıkıntı var demektir. Fenerbahçe ve biz, Konferans'ta da Başakşehir ile Sivasspor başarılı maçlar oynarız. Galibiyetlere ihtiyacımız var. Diğer gruplar göz önüne alındığında nispeten daha rahat oynayabilecek bir gruba düştük. Belki Avrupa Ligi'nde çok daha farklı şeylerle karşılaşacağız. Temenni, finale kadar gitmek. Allah inşallah o günleri bize gösterir."

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Trabzonspor, Avrupa Ligi H Grubu'nda karşı karşıya geleceği Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız ile ilk kez mücadele edecek.

ÇALIMBAY: İYİ KONSANTRE OLACAĞIZ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi konsantre olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ayrılan 9 oyuncuya vurgu yapan Çalımbay, "Üst üste 3 yıldır Avrupa'da mücadele ediyoruz. Bir Anadolu takımı için bu çok önemlidir. Gruplara çok iyi konsantre olacağız. Bütçemiz diğer takımlara göre daha az. Hem lig hem de kadro için iyi ve kritik oyuncular lazım. İstediğimizi değil paramızın yettiğini alıyoruz" dedi.

'F.BAHÇE'NİN GÜCÜNÜ GÖSTERECEĞİZ'
F.Bahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Dinamo Kiev'le eşleşmelerini "F.Bahçe duygusal camiadır" sözleriyle anlattı. İstedikleri gibi bir kura olduğunun da altını çizen Baki, "F.Bahçe'nin gücünü göstermek istiyoruz. Bu seviyede kolay rakip yok. Yurt içinde korakor mücadele ederken yurt dışında kenetlenmemiz gerekiyor. Austria Wien maçından sonra Jorge Jesus ile görüşmüştük. 'Merak etme hocam, elim uğurludur. Dinamo Kiev'i çekeceğim' dedim, oldu" ifadelerini kullandı.

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