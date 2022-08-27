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Giriş Tarihi: 27.8.2022

Hep beraber çıkalım

Hep beraber çıkalım

Trabzonspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor ile Avrupa arenasındayız. Dört ekibimizin performansı ya kötü durumu tersine çevirecek ya da yokuş aşağı gideceğiz!

Türk futbolu 26 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilemezken, ülke puanımız da bu sezon için 2.400'te kaldı. İstanbul'da çekilen Avrupa ve Konferans Ligi kuraları sonrasında 4 ekibimizle yola devam eden Türkiye, bu sezonun puanlamasında Avrupa'da 25'inci sırada. Trabzonspor, Fenerbahçe, M.Başakşehir ve D.G. Sivas ile devam edeceğimiz Avrupa serüveninde artık takımlarımızın karşılaşmaları tüm Türkiye'nin maçları olacak. Bu sezon gruplardan en yüksek puanla çıkmak ve gidebildiğimiz kadar yola devam etmek bundan sonraki 5 sezonu etkileyecek ve Türk futbolunun geleceği de çizilecek.

3 KASIM'DA MAÇLAR BİTECEK!
32 takımın mücadele edeceği Avrupa Ligi'nde grup birincileri doğrudan son 16 turuna kalacak. Grup ikincileri ise Şampiyonlar Ligi'nde 3. sırayı alan takımlarla play-off maçı oynayacak ve kazananlar son 16'ya çıkacak. Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü bitirenler Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Grup maçları 8 Eylül-3 Kasım arasında oynanacak.

KURALARI DEMİREL ÇEKTİ
Şampiyonlar Ligi'nde grup kuralarını eski milli oyuncu Hamit Altıntop çekerken, Konferans Ligi aşamasında ise kuralarda bu kez bir diğer eski milli oyuncu Volkan Demirel görev aldı.

KİEV COŞKUSU!
Sarı-lacivertli camia, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerine neden olan Dinamo Kiev ile yeniden eşleşmenin heyecanını yaşıyor. 0-0 ve 1-2'lik skorlarla F.Bahçe'yi 2. turda saf dışı bırakan Dinamo Kiev, 3. turda Benfica'ya 3-0 ve 2-0'lık skorlarla elendi. Teknik direktör Jorge Jesus'un "Boğazımda düğüm kaldı" dediği Ukrayna takımının gelmesi sonrasında taraftarlar, "Bu kez kazanacağız" mesajları verirken Mert Hakan Yandaş da Twitter'dan sevinç paylamışı yaptı.

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Hep beraber çıkalım
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