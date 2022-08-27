Hep beraber çıkalım

Türk futbolu 26 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilemezken,İstanbul'da çekilen Avrupa ve Konferans Ligi kuraları sonrasında 4 ekibimizle yola devam eden Türkiye, bu sezonun puanlamasındaBu sezon gruplardan en yüksek puanla çıkmak ve gidebildiğimiz kadar yola devam etmekve Türk futbolunun geleceği de çizilecek.32 takımın mücadele edeceği Avrupa Ligi'nde grup birincileri doğrudan son 16 turuna kalacak. Grup ikincileri ise Şampiyonlar Ligi'nde 3. sırayı alan takımlarla play-off maçı oynayacak ve kazananlar son 16'ya çıkacak.Grup maçları 8 Eylül-3 Kasım arasında oynanacak.Şampiyonlar Ligi'nde grup kuralarını eski milli oyuncu Hamit Altıntop çekerken, Konferans Ligi aşamasında ise kuralarda bu kez bir diğer eski milli oyuncu Volkan Demirel görev aldı.Sarı-lacivertli camia, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerine neden olan Dinamo Kiev ile yeniden eşleşmenin heyecanını yaşıyor. 0-0 ve 1-2'lik skorlarla F.Bahçe'yi 2. turda saf dışı bırakan Dinamo Kiev, 3. turda Benfica'ya 3-0 ve 2-0'lık skorlarla elendi. Teknik direktör Jorge Jesus'un "Boğazımda düğüm kaldı" dediği Ukrayna takımının gelmesi sonrasında taraftarlar, "Bu kez kazanacağız" mesajları verirken Mert Hakan Yandaş da Twitter'dan sevinç paylamışı yaptı.