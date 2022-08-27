Usta yazarlar dev derbiyi mercek altına aldı

Trabzonspor ile G.Saray sezonun ilk derbisinde karşı karşıya geliyor. Maç özelinde iki camia için nasıl bir senaryo ortaya çıkar?Ligde Antalya'ya yenilen, Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Trabzon, ağır yaralı. Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği 11 nasıl olmalı?Galatasaray gol atamıyor. 6 puan topladı 2 gol de Gomis'ten geldi. Bu maç için Okan Buruk olsanız ne yaparsınız?Karşılaşmanın kahramanları hem Trabzon hem de G.Saray adına kimler olur?Hakem Ali Palabıyık 34 haftadır Galatasaray, 38 haftadır da Trabzonspor'un maçlarını yönetmiyor.. Yorumunuz nedir?Trabzonspor lige iki galibiyetle başladıktan sonra Antalyaspor maçından farklı bir skorla puansız döndü. Ardından kendileri için maddi- manevi yönden büyük önem taşıyan Şampiyonlar Ligi'ne girme fırsatını kaçırdılar.Kendi seyircisi önünde Galatasaray'a karşı tekrar öz güven kazanmak, moral-motivasyonunu yükseltmek için farklı bir arzu ve mücadele gücüyle sahaya çıkarak üç puanı almak isteyeceklerini düşünüyorum.Geçen sezonki ilk 11'den Kopenhag maçında 5 oyuncu yoktu. Vitor Hugo, Hamsik, Nwakaeme, Visca ve Peres... Orta alanda Hamsik gibi lider özelliği olan ve de bu takım için olmazsa olmaz bir ismin yokluğu sorunların başlangıcı.Orta alanı bir takımın kalbi olarak düşündüğümüzde, oluşan ritim bozukluğunu bir türlü düzeltemediler. Önde ise Nwakaeme şapkadan tavşan çıkaran bir isimdi. Top saklama becerisi üst düzeydeydi. Asist ve attığı gollerle büyük katkı yaptı.Galatasaray'ın sezon başından beri top 3. bölgeye geldiği zaman organize olma sorunu var. Bu da pozisyon üretememenin en büyük nedeni.Orta alanda Lucas Torreira geldikten sonra geçen sezonki sorunların yaşanmayacağını gördük. Mertens'in katılımıyla önde çok daha farklı bir yapının çıkacağı gerçek. En önemli sorun ise savunmadaki yetersiz görüntüleri.Orta alan kaderi belirleyecek yer. Hangi takım bu alanda üstünlüğü ele alırsa şansı diğerine göre çok daha fazla. Kaleci performansları da büyük önem taşımakta. Trabzonspor'da Hamsik ve Bakasetas'ın son durumları hakkında henüz bir açıklama yok.Yıllardır hakemler konusunda herkesin bir güvensizliği var.Özellikle böylesi büyük maçlarda hakemlerin çok daha konsantrasyonları üst düzeyde olmaları gerekmekte. Umarım maçtan sonra gündemi belirleyen hakemler olmasın.Antalya'da farklı mağlup olup Kopenhag karşısında Devler Ligi şansını kaybeden Trabzonspor, Galatasaray'ı yenerek düzlüğe çıkmak isteyecek. Tamamen lige konsantre olan Galatasaray'ın iyi oynamadığı iki deplasman maçını kazanmasını bir avantaj olarak görüyorum.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın takım üzerinde çok fazla değişikliğe gideceğini düşünüyorum.Avcı, bence Trezeguet'yi ilk 11'de oynatıp maçı kaybetmemek adına orta sahayı daha güçlü tutacaktır. Çünkü Antalya mağlubiyetinde Trabzonspor orta sahası rakibe karşı direnç gösterememişti.Ümraniyespor maçının ikinci yarısına Mertens'le başlamak Galatasaray'ın derli toplu oynamasını ve hücumda daha etkili pozisyonlar üretmesini sağladı.Trabzon'da ilk 11'de yer almalıdır. Okan Buruk için Kopenhag'ın oynadığı oyun rol model olmalıdır. Çünkü Trabzonspor, kompakt oynayan takımlara karşı çok zorlanıyor. Galatasaray'ın elinde rakip defans arkasına hızlı koşular yapabilecek Yunus ve Kerem gibi iki önemli silahı var. Özellikle bu ikili Seferovic ile birlikte top Trabzonspor defansına geçtiğinde Kopenhag'lı oyuncular gibi hemen önde baskı yapmalıdır. Torreira ve Oliveira orta sahası Mertens'in desteği ile etkili paslaşmalar yapar.Galatasaray için kazanma şifresi Kopenhag'ın oyun modelidir.Muslera, Mertens, Torreira, Oliveira Kerem ve Yunus maça ağırlığını koyacak oyunculardır. Nelsson ve Abdülkerim garanti pas oynamalı, sıkıştıkları ya da baskı yedikleri anlarda panikle Muslera'ya top atmamalıdırlar. Bir futbolcu için topu taca ya da kornere atmak hayıflanma duygusu değildir. Trabzon için Bakasetas, Trezeguet, Abdülkadir, Bartra ve Bardhi oyuna ağırlık koyabilecek oyunculardır. Dorukhan ve Siopis'in baskı altında top kayıpları yaptığını da hatırlatırım.AliPalabıyık, bir dönem Türk hakemliğinin gururuydu. Bu sezon Palabayık için yeniden doğuş olabilir. Yetenekli bir hakem. Futbolcularla da saha içinde iyi diyalog kuruyor. Dilerim başarılı bir maç yönetir. Çünkü bu iki takım, Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda çok fazla sorun yaşamamıştı.Murat Özbostan