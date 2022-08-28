Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı! Mario Balotelli’ye Süper Lig’den talip var mı?

A Spor'a konuşan Murat Sancak'ın açıklamaları şöyle:

Montella hakemle görüşürken birbirlerine laf söylüyorlar hatta ilk lafı söyleyen Montella. Ama normal bunlar, yıllar önce Mancini'yle oldu o kadar yıl geçmiş bir olay daha olsun yani.

Balotelli'nin buradan gitme arzusu, stresi var. Kim almak istiyorsa 4 milyonu getirip götürebilir biz kimseyi zorla tutamayız. Parayı veren düdüğü çalar.

Transfer sezonu bitince gitmezse de üstüne düşeni yapacak. Süper Lig'den Balotelli için menajerleriyle görüşme var. Bir iki güne belli olacak, gitme ihtimaline karşın Dzyuba'yı aldım zaten.