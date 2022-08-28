Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı! Mario Balotelli'ye Süper Lig'den talip var mı?
Giriş Tarihi: 29.8.2022 00:36

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı! Mario Balotelli'ye Süper Lig'den talip var mı?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı! Mario Balotelli’ye Süper Lig’den talip var mı?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İtalyan futbolcu Mario Balotelli hakkında açıklamalarda bulundu. Sancak, Ümraniyespor maçında Montella ve Balotelli arasında yaşananlara da açıklık getirdi.

A Spor'a konuşan Murat Sancak'ın açıklamaları şöyle:

Montella hakemle görüşürken birbirlerine laf söylüyorlar hatta ilk lafı söyleyen Montella. Ama normal bunlar, yıllar önce Mancini'yle oldu o kadar yıl geçmiş bir olay daha olsun yani.

Balotelli'nin buradan gitme arzusu, stresi var. Kim almak istiyorsa 4 milyonu getirip götürebilir biz kimseyi zorla tutamayız. Parayı veren düdüğü çalar.

Transfer sezonu bitince gitmezse de üstüne düşeni yapacak. Süper Lig'den Balotelli için menajerleriyle görüşme var. Bir iki güne belli olacak, gitme ihtimaline karşın Dzyuba'yı aldım zaten.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercih ücreti ne kadar?
SON DAKİKA: Masterchef kim elendi, kim gitti? 28 Ağustos 2022 Pazar Masterchef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu!
Emekli promosyon ödemesi 10 bin TL'ye ulaştı! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek promosyon veren banka!
Gülşen neden tutuklandı, neden hapiste? Şarkıcı Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi ve ifadesinde neler söyledi?
Ekrem İmamoğlu’ndan evlere şenlik tanıtım: Kendini süper kahraman olarak tanıttığı ortaya çıktı!
YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Ankara'da çok önemli gelişme: Memura 10 kat promosyon!
İsveç'e göre, PKK paçavralarının sallanmasıyla Türkiye ile müzakereler zora girdi
29 Ağustos resmi tatil mi? Bugün 29 Ağustos 2022 Pazartesi yarım gün mü, tam gün mü tatil?
Bu hafta (29 Ağustos-1 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Ankara ve İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı! Mario Balotelli'ye Süper Lig'den talip var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA