Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ankaragücü taraftarı Ersun Yanal'ı istiyor!
Giriş Tarihi: 28.8.2022 14:06

Ankaragücü taraftarı Ersun Yanal'ı istiyor!

Ankaragücü taraftarı Ersun Yanal’ı istiyor!

Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, 4-1 kaybedilen Fatih Karagümrük maçının ardından istifa etti. Bunun üzerine Sarı-Lacivertli taraftarlar Twitter'dan Ersun Yanal'ı göreve çağırdı.

Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, 4-1 kaybedilen Fatih Karagümrük maçının ardından istifa etti. Bunun üzerine Sarı-Lacivertli taraftarlar Twitter'dan Ersun Yanal'ı göreve çağırdı.

İstifa kararı aldığını belirten Dalcı "Yaklaşık 1 seneyi geçen bir süredir Ankaragücü'nde teknik direktörlük yaptım. Geçen sene güzel günler yaşadık ve sonuç olarak layık olduğu yere Süper Lig 'e taşımak bize nasip oldu. Süper Lig'de 4. hafta ama kulübün önünü açmak adına böyle bir karar aldım. Ankaragücü teknik direktörlüğünden istifa ettim. Bundan sonra Ankaragücü'ne başarılar diliyorum" dedi.

ERSUN YANAL TT OLDU
Dalcı'nın istifasının ardından Ankaragücü taraftarları eski teknik adamları Ersun Yanal'ı göreve çağırdı. Çok sayıda tweet atan sarı lacivertliler Ersun Yanal'ı TT listesine soktu. Son olarak 2001-2002 sezonunda Ankaragücü'nü çalıştıran Ersun Yanal o dönem Süper Lig'de ilk 3 hafta itibarıyla en çok gol atan takım olmuştu. O sezon Ankaragücü 34 maçta 15 galibiyet 8 beraberlik 11 mağlubiyet almıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor
SON DAKİKA | Ümit Özdağ'dan camide planlı provokasyon! Kameramanı bakın kim çıktı: Yeni görüntüler...
Emekli promosyonu bankalarda 9 bin TL'ye ulaşıyor! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar veriyorlar?
Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatiplilere ne dedi? Şarkıcı Gülşen İmam Hatip olayı nedir, neden hapse girdi, cezası ne kadar?
Ankara'da çok önemli gelişme: Memura 10 kat promosyon!
Son dakika: Bursa'da tur otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Gülşen neden tutuklandı, son durum ne? Şarkıcı Gülşen İmam Hatipliler için ne demişti, son ifadesinde neler söyledi?
Binlerce vatandaş heyecanla bekliyor! Yusufeli taşınıyor
YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022 - ÖSYM ile YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?
Füsun Günuğur kimdir, neden öldü? Ferhunde Hanımlar’ın Firdevs’i Füsun Günuğur kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte oynadığı diziler
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaragücü taraftarı Ersun Yanal'ı istiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA