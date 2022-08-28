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Giriş Tarihi: 28.8.2022 09:19 Son Güncelleme: 28.8.2022 09:21

Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Dalcı istifa etti

AA
Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Dalcı istifa etti

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, maçın ardından istifa ettiğini açıkladı. Mustafa Dalcı, Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkaran isim olmuştu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, "Yaklaşık bir seneyi geçen sürede MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük yaptım. Geçen sene de güzel günler yaşadık ve şampiyon olarak MKE Ankaragücü'nü layık olduğu yere taşımak bize nasip oldu. Ligde henüz 4. hafta ama kulübün önünü açmak adına MKE Ankaragücü Teknik Direktörlüğü'nden istifa ettim. Bundan sonraki maçlarında Ankaragücü'ne başarılar diliyorum. Bugünkü mağlubiyetten dolayı camiadan özür diliyorum. Ankaragücü büyük bir camia. Bu sene takımı her anlamda çok iyi. Benden sonra daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Benden sonra gelecek meslektaşıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Dalcı istifa etti
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