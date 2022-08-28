Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin Konyaspor kadrosunda 3 isim yok
Giriş Tarihi: 28.8.2022 15:56 Son Güncelleme: 28.8.2022 15:59

Fenerbahçe'nin Konyaspor kadrosunda 3 isim yok

İHA
Fenerbahçe’nin Konyaspor kadrosunda 3 isim yok

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Eskişehir'de karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Joshua King ve Bruma kadroda yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe yarın Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu. İsmail Yüksek sakatlığından, Joshua ve Bruma da takımla çalışmalara yeni başladığı için kadroda bulunmuyor.

Teknik Direktör Jorge Jesus'un belirlediği kamp kadrosunda, "Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Szalai, Lemos, Gustavo, Peres, Alioski, Ferdi, Arao, Mert Hakan, Zajc, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Arda, İrfan Can Kahveci, Rossi, Pedro, Valencia, Serdar Dursun" yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor
SON DAKİKA | Ümit Özdağ'dan camide planlı provokasyon! Kameramanı bakın kim çıktı: Yeni görüntüler...
Emekli promosyonu bankalarda 9 bin TL'ye ulaşıyor! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar veriyorlar?
Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatiplilere ne dedi? Şarkıcı Gülşen İmam Hatip olayı nedir, neden hapse girdi, cezası ne kadar?
Ankara'da çok önemli gelişme: Memura 10 kat promosyon!
YKS ek tercihler 2022 başladı mı ve ücreti ne kadar? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Gülşen neden tutuklandı? Şarkıcı Gülşen İmam Hatipliler için ne demişti, son ifadesinde neler söyledi?
Son dakika: Bursa'da tur otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Füsun Günuğur kimdir, neden öldü? Ferhunde Hanımlar’ın Firdevs’i Füsun Günuğur kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte oynadığı diziler
TRT’nin ‘Şanslı’ spikeri yakalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin Konyaspor kadrosunda 3 isim yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA