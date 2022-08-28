Kozu Mertens

Emre Akbaba yerine Mertens’i ilk 11’de kullanacak olan G.Saray teknik heyeti, gol sorunu yaşayan Seferovic’e de hafta boyunca terapi yaptı
Süper Lig'de sezonun ilk büyük maçına Trabzon'da çıkacak olan Galatasaray'dasakatlığı geçmeyenMidtsjö dışında eksikbulunmuyor. Ancak teknik heyet Leo Dubois, Luyindama, Ömer Bayram ve Taylan'ı da kadroya dahil etmedi. Teknik direktör Okan Buruk, kafasındaki ilk 11'i de ince eleyip sık dokuyarak belirledi. Ümraniyespor maçındaikinci yarıda sergilenenfutboldan memnun kalanBuruk, Emre Akbaba-Mertens değişikliğiyapmaya karar verdi. Trabzon deplasmanında Muslera'nın önünde yine Sacha Boey-Nelsson-Abdülkerim-VanAanholt dörtlüsü görev yapacak. Orta saha merkezini Torreira ile SergioOliveira oluşturacak. Yunus ve Kerem kenarda, Mertens forvet arkasında ve Seferovic ileri uçta oynayacak.
GOMİS YİNE HAMLE OYUNCUSU OLACAK
Mertens'e göre hücum planlarını hazırlayan Okan Buruk, kulübeden hamle oyuncusu olarak ise Berkan, Emre Akbaba ve Gomis'i kullanacak. Buruk ve yardımcıları, üç haftadır gol atamayan Seferovic'le de özel görüşmeler yaptı ve İsviçreli 9 numarayı dev maça motive etti.