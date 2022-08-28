Kozu Mertens

Süper Lig'de sezonun ilk büyük maçına Trabzon'da çıkacak olanAncak teknik heyet Leo Dubois, Luyindama, Ömer Bayram ve Taylan'ı da kadroya dahil etmedi. Teknik direktör Okan Buruk, kafasındaki ilk 11'i de ince eleyip sık dokuyarak belirledi.Trabzon deplasmanında Muslera'nın önünde yinedörtlüsü görev yapacak. Orta saha merkezinioluşturacak.kenarda,forvet arkasında veileri uçta oynayacak.Mertens'e göre hücum planlarını hazırlayan Okan Buruk, kulübeden hamle oyuncusu olarak ise Berkan, Emre Akbaba ve Gomis'i kullanacak. Buruk ve yardımcıları, üç haftadır gol atamayan Seferovic'le de özel görüşmeler yaptı ve İsviçreli 9 numarayı dev maça motive etti.