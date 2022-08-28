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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Kozu Mertens

MEHMET ÖZCAN
Kozu Mertens

Emre Akbaba yerine Mertens’i ilk 11’de kullanacak olan G.Saray teknik heyeti, gol sorunu yaşayan Seferovic’e de hafta boyunca terapi yaptı

Süper Lig'de sezonun ilk büyük maçına Trabzon'da çıkacak olan Galatasaray'da sakatlığı geçmeyen Midtsjö dışında eksik bulunmuyor. Ancak teknik heyet Leo Dubois, Luyindama, Ömer Bayram ve Taylan'ı da kadroya dahil etmedi. Teknik direktör Okan Buruk, kafasındaki ilk 11'i de ince eleyip sık dokuyarak belirledi. Ümraniyespor maçında ikinci yarıda sergilenen futboldan memnun kalan Buruk, Emre Akbaba- Mertens değişikliği yapmaya karar verdi. Trabzon deplasmanında Muslera'nın önünde yine Sacha Boey-Nelsson- Abdülkerim-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak. Orta saha merkezini Torreira ile Sergio Oliveira oluşturacak. Yunus ve Kerem kenarda, Mertens forvet arkasında ve Seferovic ileri uçta oynayacak.

GOMİS YİNE HAMLE OYUNCUSU OLACAK
Mertens'e göre hücum planlarını hazırlayan Okan Buruk, kulübeden hamle oyuncusu olarak ise Berkan, Emre Akbaba ve Gomis'i kullanacak. Buruk ve yardımcıları, üç haftadır gol atamayan Seferovic'le de özel görüşmeler yaptı ve İsviçreli 9 numarayı dev maça motive etti.

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