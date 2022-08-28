O taraftarın önünde oynamak kolay değil

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçında puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi. Sivasspor'un hocası, "Rakibimizin en büyük desteği taraftar. O taraftarın önünde oynamak tabii ki kolay değil, çok zor.Bizim tek amacımız iyi oynayıp oradan puanla çıkmak" diye konuştu.Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri için de şu değerlendirmede bulundu: "Hepsi de bana göre iyi takımlar, kendi ülkelerinin şampiyon takımları. Nasıl buraya kadar geldiklerini bilmeliyiz. Analinizi yaptıktan sonra net bir şekilde söyleriz."