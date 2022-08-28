O taraftarın önünde oynamak kolay değil

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın Beşiktaş’la deplasmanda oynayacakları maçın zorlu geçeceğini vurgularken, “Puan almak istiyorsak çok dikkatli olmalıyız” dedi
Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçında puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi. Sivasspor'un hocası, "Rakibimizin en büyük desteği taraftar. O taraftarın önünde oynamak tabii ki kolay değil, çok zor. Her şeyden önce mükemmelbir konsantrasyonve oyun disiplinigerekiyor. Bizim tek amacımız iyi oynayıp oradan puanla çıkmak" diye konuştu.
KOLAY RAKİP YOK
Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri için de şu değerlendirmede bulundu: "Hiçbir takımı seyretmedenya da oynamadan yorumdabulunmak doğru değil. Hepsi de bana göre iyi takımlar, kendi ülkelerinin şampiyon takımları. Nasıl buraya kadar geldiklerini bilmeliyiz. Analinizi yaptıktan sonra net bir şekilde söyleriz."