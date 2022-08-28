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Giriş Tarihi: 28.8.2022

O taraftarın önünde oynamak kolay değil

O taraftarın önünde oynamak kolay değil

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın Beşiktaş’la deplasmanda oynayacakları maçın zorlu geçeceğini vurgularken, “Puan almak istiyorsak çok dikkatli olmalıyız” dedi

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçında puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi. Sivasspor'un hocası, "Rakibimizin en büyük desteği taraftar. O taraftarın önünde oynamak tabii ki kolay değil, çok zor. Her şeyden önce mükemmel bir konsantrasyon ve oyun disiplini gerekiyor. Bizim tek amacımız iyi oynayıp oradan puanla çıkmak" diye konuştu.

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Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri için de şu değerlendirmede bulundu: "Hiçbir takımı seyretmeden ya da oynamadan yorumda bulunmak doğru değil. Hepsi de bana göre iyi takımlar, kendi ülkelerinin şampiyon takımları. Nasıl buraya kadar geldiklerini bilmeliyiz. Analinizi yaptıktan sonra net bir şekilde söyleriz."

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O taraftarın önünde oynamak kolay değil
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