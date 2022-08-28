Son dakika derbi haberleri: Süper Lig’de sezonun ilk derbisi! Trabzonspor - Galatasaray maçının 11’leri belli oldu…

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 134. MAÇ

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün Trabzon'da yapacakları maçla 134. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 133 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.