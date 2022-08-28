Szalai’nin yerine Becao

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper mevkine yapılacak takviye için Attila Szalai'nin durumunun netleşmesini bekliyor. Macar futbolcunun astronomik bir bonservis bedeliyle satılması yüksek ihtimal olarak görülüyor.West Ham'ın önerisi ise 16 milyon Euro civarında.Szalai'nin yerine sağ stoper almayı planlayan Fenerbahçe, listenin başına Udinese'den Rodrigo Becao'yu yazdı.Kanarya ise bu transferi makul bir rakam karşılığında bitirmeyi planlıyor.