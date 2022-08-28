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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Szalai’nin yerine Becao

Szalai’nin yerine Becao

Sarı-lacivertli kulüp, Macar oyuncunun yüksek bir bonservis bedeli ile satılması halinde Udinese’nin 26 yaşındaki Brezilyalı sağ stoperini transfer edecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper mevkine yapılacak takviye için Attila Szalai'nin durumunun netleşmesini bekliyor. Macar futbolcunun astronomik bir bonservis bedeliyle satılması yüksek ihtimal olarak görülüyor. En ciddi talipli ise sarılacivertlilerin kapısını 17 milyon Euro artı bonuslara çalan Zenit. West Ham'ın önerisi ise 16 milyon Euro civarında.



Szalai'nin yerine sağ stoper almayı planlayan Fenerbahçe, listenin başına Udinese'den Rodrigo Becao'yu yazdı. Yapılan ilk temaslarda İtalyan ekibi 10 milyon Euro bonservis bedeli artı bonus talebinde bulundu. Kanarya ise bu transferi makul bir rakam karşılığında bitirmeyi planlıyor.

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Szalai’nin yerine Becao
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