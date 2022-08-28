Szalai’nin yerine Becao

Sarı-lacivertli kulüp, Macar oyuncunun yüksek bir bonservis bedeli ile satılması halinde Udinese’nin 26 yaşındaki Brezilyalı sağ stoperini transfer edecek
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper mevkine yapılacak takviye için Attila Szalai'nin durumunun netleşmesini bekliyor. Macar futbolcunun astronomik bir bonservis bedeliyle satılması yüksek ihtimal olarak görülüyor. En ciddi talipli ise sarılacivertlilerinkapısını17 milyon Euro artı bonuslaraçalan Zenit. West Ham'ın önerisi ise 16 milyon Euro civarında.
Szalai'nin yerine sağ stoper almayı planlayan Fenerbahçe, listenin başına Udinese'den Rodrigo Becao'yu yazdı. Yapılanilk temaslarda İtalyanekibi 10 milyon Euro bonservisbedeli artı bonus talebindebulundu. Kanarya ise bu transferi makul bir rakam karşılığında bitirmeyi planlıyor.