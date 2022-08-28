Taktik Kopenhag’dan!

Sarı-kırmızılı teknik heyet, bordo-mavililerin merkezden hücum yapmasını engelleyip rakibi kanatlara itmenin hedefinde
Okan Buruk ve yardımcıları bir hafta boyunca Trabzonspor'u analiz etti. Kopenhag rövanşınıFlorya'da birlikte izleyensarı-kırmızılı teknikheyet, Danimarka ekibinden kopya çekecek. Kopenhag gibi takım savunmasında merkezi kapatmaya öncelik verecek olan Galatasaray, Trabzonspor'u kanat ortalarına zorlayacak. AbdülkerimBardakcı'nın havahakimiyetine güvenen sarı-kırmızılılar, bordomavili takımın defansında vereceği boşluklardan da Kerem ve Yunus faydalanmaya çalışacak.
ASLAN YALNIZ DEĞİL!
G.SARAY taraftarı Trabzon'da deplasman tribünündeki yerini alacak. Yasağın kalkmasıyla 2 bin 40 sarı-kırmızılı taraftar Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde takımlarını destekleyecek. Başkan Dursun Özbekde protokol tribünündeGalatasaray'ı temsil edecek. Bu zorlu maçta takımı ve oyuncuları yalnız bırakmak istemeyen Özbek'e yöneticiler eşlik edecek.
SON ŞANSLARI OLACAK
ZORLU deplasmanda VanAanholt, Abdülkerim,Kerem, Yunus veSeferovic'in göstereceğiperformans,G.Saray'ıntransfer stratejisinişekillendirecek.Stoper, solbek, kenar ve forvethamlesi yapmayı planlayanyönetim, Trabzon'dakioyuna göre ilk 11 ya da kulübeyetakviyeye karar verecek.Özellikle ilk 3maçta beklentilerikarşılamayan VanAanholt'un performansımerak ediliyor.Bu arada Cimbom,Cicaldau'yuBirleşik ArapEmirlikleri takımı AlIttihad Kalba'ya kiralandığınıaçıkladı.