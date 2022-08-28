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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Taktik Kopenhag’dan!

Taktik Kopenhag’dan!

Sarı-kırmızılı teknik heyet, bordo-mavililerin merkezden hücum yapmasını engelleyip rakibi kanatlara itmenin hedefinde

Okan Buruk ve yardımcıları bir hafta boyunca Trabzonspor'u analiz etti. Kopenhag rövanşını Florya'da birlikte izleyen sarı-kırmızılı teknik heyet, Danimarka ekibinden kopya çekecek. Kopenhag gibi takım savunmasında merkezi kapatmaya öncelik verecek olan Galatasaray, Trabzonspor'u kanat ortalarına zorlayacak. Abdülkerim Bardakcı'nın hava hakimiyetine güvenen sarı-kırmızılılar, bordomavili takımın defansında vereceği boşluklardan da Kerem ve Yunus faydalanmaya çalışacak.

ASLAN YALNIZ DEĞİL!
G.SARAY taraftarı Trabzon'da deplasman tribünündeki yerini alacak. Yasağın kalkmasıyla 2 bin 40 sarı-kırmızılı taraftar Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde takımlarını destekleyecek. Başkan Dursun Özbek de protokol tribününde Galatasaray'ı temsil edecek. Bu zorlu maçta takımı ve oyuncuları yalnız bırakmak istemeyen Özbek'e yöneticiler eşlik edecek.

SON ŞANSLARI OLACAK
ZORLU deplasmanda Van Aanholt, Abdülkerim, Kerem, Yunus ve Seferovic'in göstereceği performans, G.Saray'ın transfer stratejisini şekillendirecek. Stoper, sol bek, kenar ve forvet hamlesi yapmayı planlayan yönetim, Trabzon'daki oyuna göre ilk 11 ya da kulübeye takviyeye karar verecek. Özellikle ilk 3 maçta beklentileri karşılamayan Van Aanholt'un performansı merak ediliyor. Bu arada Cimbom, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ittihad Kalba'ya kiralandığını açıkladı.

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Taktik Kopenhag’dan!
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