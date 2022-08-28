Taktik Kopenhag’dan!

Okan Buruk ve yardımcıları bir hafta boyunca Trabzonspor'u analiz etti.Danimarka ekibinden kopya çekecek. Kopenhag gibi takım savunmasında merkezi kapatmaya öncelik verecek olan Galatasaray, Trabzonspor'u kanat ortalarına zorlayacak.sarı-kırmızılılar, bordomavili takımın defansında vereceği boşluklardan da Kerem ve Yunus faydalanmaya çalışacak.G.SARAY taraftarı Trabzon'da deplasman tribünündeki yerini alacak. Yasağın kalkmasıyla 2 bin 40 sarı-kırmızılı taraftar Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde takımlarını destekleyecek.Bu zorlu maçta takımı ve oyuncuları yalnız bırakmak istemeyen Özbek'e yöneticiler eşlik edecek.ZORLU deplasmandaStoper, solbek, kenar ve forvethamlesi yapmayı planlayanyönetim, Trabzon'dakioyuna göre ilk 11 ya da kulübeyetakviyeye karar verecek.Özellikle ilk 3maçta beklentilerikarşılamayan VanAanholt'un performansımerak ediliyor.Bu arada