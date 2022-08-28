Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tepeden tırnağa hücum
Giriş Tarihi: 28.8.2022

Tepeden tırnağa hücum

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Tepeden tırnağa hücum

Portekizli teknik adamın önde oynattığı defans hattı, daha şimdiden 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. İleri uçta ise geçen sezon 33 maçta 13 gol bulan Valencia, bu sezon 7 maçta 6 kez rakip ağları sarstı

Süper Lig'de yarın Konyaspor'la Eskişehir'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, sezonun geride kalan kısa bölümünde golcü kimliği ile ön plana çıktı. Bu değişimde hiç şüphesiz teknik direktör Jorge Jesus'un payı büyük. Sisteminde defansı orta saha çizgisine yakın oynatan Portekizli çalıştırıcı, bunun karşılığını fazlasıyla aldı. Fenerbahçe savunması şu ana kadar skora 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Szalai ve Alioski 1'er gol, Ferdi, Luan Peres ve Lemos birer asist kaydetti.

VALENCİA YENİDEN DOĞDU
Jesus yönetiminde performansı en çok artan oyunculardan birisi de Valencia… Ekvadorlu yıldız, geçen sezon 33 maçta,13 kez ağları sarsmıştı. Tecrübeli oyuncu yeni sezonda ise şimdiden bu rakamın yarısına ulaştı. Valencia 7 karşılaşmada görev alırken 6 kez rakip kalecileri avladı.

SÜPER LİG'İN EN SKORER TAKIMI
PORTEKİZLİ hocanın sihirli dokunuşundan nasibini alan bir başka futbolcu ise Diego Rossi oldu. 2021-22'yi 39 maçta 7 asistle tamamlayan Uruguaylı hücumcu, bu sezon ağustos ayı içerisinde çıktığı maçlarda 3 gol pası verdi. Jesus'un oyuncularını gole iten futbol anlayışı takımı da olumlu etkiledi. Sarı-lacivertliler 13 golle ligin en skorer takımı konumunda. Kanarya Avrupa arenasında ise 6 karşılaşmada 11 gole imza attı.

RAKAMLAR TAVANA FIRLADI!
Fenerbahçe geçen sezon ligde 38 maçta 1.9 gol ortalaması tutturdu. Bu sezon sahaya çıktığı üç karşılaşmada ise 4.3 gol oranı yakaladı. 11.1 olan şut ortalaması da 14.3'e yükseldi. İsabetli şut ise 5.6'dan 7.3'e çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Ümit Özdağ'dan camide planlı provokasyon! Kameramanı bakın kim çıktı: Yeni görüntüler...
Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatiplilere ne dedi? Şarkıcı Gülşen İmam Hatip olayı nedir, neden hapse girdi, cezası ne kadar?
Emekli promosyonu bankalarda 9 bin TL'ye ulaşıyor! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar veriyorlar?
SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması: Projeden tabi ki vazgeçmedik...
Ankara'da çok önemli gelişme: Memura 10 kat promosyon!
TRT’nin ‘Şanslı’ spikeri yakalandı
Genetik alanında bir ilk: Türk hekim keşfetti! Hastanın beyninin bir bölümü yok...
Füsun Günuğur kimdir, neden öldü? Ferhunde Hanımlar’ın Firdevs’i Füsun Günuğur kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte oynadığı diziler
Son dakika: Usta oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti!
SON DAKİKA Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! || 27 Ağustos 2022 Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı
ARKADAŞINA GÖNDER
Tepeden tırnağa hücum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA