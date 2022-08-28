Tepeden tırnağa hücum

Süper Lig'de yarın Konyaspor'la Eskişehir'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, sezonun geride kalan kısa bölümünde golcü kimliği ile ön plana çıktı. Bu değişimde hiç şüphesiz teknik direktör Jorge Jesus'un payı büyük. Sisteminde defansı orta saha çizgisine yakın oynatan Portekizli çalıştırıcı, bunun karşılığını fazlasıyla aldı. Fenerbahçe savunması şu ana kadar skora 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.Jesus yönetiminde performansı en çok artan oyunculardan birisi de Valencia… Ekvadorlu yıldız, geçen sezon 33 maçta,13 kez ağları sarsmıştı.Valencia 7 karşılaşmada görev alırken 6 kez rakip kalecileri avladı.PORTEKİZLİ hocanın sihirli dokunuşundan nasibini alan bir başka futbolcu ise Diego Rossi oldu. 2021-22'yi 39 maçta 7 asistle tamamlayan Uruguaylı hücumcu, bu sezon ağustos ayı içerisinde çıktığı maçlarda 3 gol pası verdi. Jesus'un oyuncularını gole iten futbol anlayışı takımı da olumlu etkiledi. Sarı-lacivertliler 13 golle ligin en skorer takımı konumunda. Kanarya Avrupa arenasında ise 6 karşılaşmada 11 gole imza attı.Fenerbahçe geçen sezon ligdeBu sezon sahaya çıktığı11.1 olan şut ortalaması da14.3'e yükseldi. İsabetli şut ise 5.6'dan 7.3'e çıktı.