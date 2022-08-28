Tepeden tırnağa hücum

Portekizli teknik adamın önde oynattığı defans hattı, daha şimdiden 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. İleri uçta ise geçen sezon 33 maçta 13 gol bulan Valencia, bu sezon 7 maçta 6 kez rakip ağları sarstı
Süper Lig'de yarın Konyaspor'la Eskişehir'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, sezonun geride kalan kısa bölümünde golcü kimliği ile ön plana çıktı. Bu değişimde hiç şüphesiz teknik direktör Jorge Jesus'un payı büyük. Sisteminde defansı orta saha çizgisine yakın oynatan Portekizli çalıştırıcı, bunun karşılığını fazlasıyla aldı. Fenerbahçe savunması şu ana kadar skora 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Szalai ve Alioski1'er gol, Ferdi, LuanPeres ve Lemosbirer asist kaydetti.
VALENCİA YENİDEN DOĞDU
Jesus yönetiminde performansı en çok artan oyunculardan birisi de Valencia… Ekvadorlu yıldız, geçen sezon 33 maçta,13 kez ağları sarsmıştı. Tecrübeli oyuncuyeni sezonda iseşimdiden bu rakamınyarısınaulaştı. Valencia 7 karşılaşmada görev alırken 6 kez rakip kalecileri avladı.
SÜPER LİG'İN EN SKORER TAKIMI
PORTEKİZLİ hocanın sihirli dokunuşundan nasibini alan bir başka futbolcu ise Diego Rossi oldu. 2021-22'yi 39 maçta 7 asistle tamamlayan Uruguaylı hücumcu, bu sezon ağustos ayı içerisinde çıktığı maçlarda 3 gol pası verdi. Jesus'un oyuncularını gole iten futbol anlayışı takımı da olumlu etkiledi. Sarı-lacivertliler 13 golle ligin en skorer takımı konumunda. Kanarya Avrupa arenasında ise 6 karşılaşmada 11 gole imza attı.
RAKAMLAR TAVANA FIRLADI!
Fenerbahçe geçen sezon ligde 38 maçta 1.9 gol ortalamasıtutturdu. Bu sezon sahaya çıktığı üç karşılaşmadaise 4.3 gol oranı yakaladı. 11.1 olan şut ortalaması da14.3'e yükseldi. İsabetli şut ise 5.6'dan 7.3'e çıktı.