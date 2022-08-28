‘Umut’ derbisi Trabzon’un

Süper Lig'deUmut Bozok, ortaya koyduğu performansla adından çok söz ettirmişti. Tecrübeli futbolcu golleriyle büyük takımların transfer listesine de adını yazdırdı.Ancak bugün oynanacak dev maç öncesi Trabzonspor rakibine golü attı. Bordo-mavili yönetim 25 yaşındaki forvetin transferi için Fransız kulübü Lorient ile 2 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaştı. Oyuncu ile de prensipte anlaşıldı. Bugün son detaylar konuşulduktan sonra 3 yıllık sözleşmeye imzalar atılacak.Umut, maçlara da kendini klasik müzik dinleyerek hazırlıyor.Aslen Yozgatlı olan Umut Dilan Bozok, 19 Eylül 1996 yılında Fransa'nın Saint-Avold kentinde doğdu. Profesyonel kariyerine 2016 yılında Metz II kulübünde başladı. Daha sonra Consolat'a geçti. Burada 2016-17 sezonunu 31 maçta attığı 18 golle gol kralı olarak tamamladı ve Ligue 2 ekibi Nimes'e 150 bin Euro bonservisle imza attı. Sonraki durağı Lorient oldu. Troyes ve Kasımpaşa'ya kiralandı. Geçen sezon İstanbul ekibiyle