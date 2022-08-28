Yusuf Yazıcı fırtına gibi!

Trabzonspor’un yeniden renklerine katmaya hazırlandığı milli futbolcu, Fransa’da önceki akşam Lille forması ile klasını konuşturdu
Umut Bozok ve Naci Ünüvar transferlerinde mutlu sona ulaşan Trabzonspor, Fransız ekibi Lille'de forma giyen eski oyuncusu Yusuf Yazıcı için de girişimlerini sürdürüyor. Fırtına, 2019-20 sezonunda16.5 milyon Euro bonservisbedeli, Edgar IE ve bonuslarkarşılığında Lille'e sattığı Yusuf'a yeniden bordo-mavili formayı giydirmek için anlaşma zemini arıyor. Milli oyuncu transfer haberleriyle gündeme gelirken, Lille formasıyla klasını konuşturmaya devam ediyor. Önceki akşam Ligue 1'de oynanan Ajacciomaçına 11'de başlayan 25 yaşındaki Yazıcı, 3-1 kazandıkları karşılaşmanın 17. dakikasında jeneriklik bir gol ile perdeyi açan isim oldu.