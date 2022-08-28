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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Yusuf Yazıcı fırtına gibi!

Yusuf Yazıcı fırtına gibi!

Trabzonspor’un yeniden renklerine katmaya hazırlandığı milli futbolcu, Fransa’da önceki akşam Lille forması ile klasını konuşturdu

Umut Bozok ve Naci Ünüvar transferlerinde mutlu sona ulaşan Trabzonspor, Fransız ekibi Lille'de forma giyen eski oyuncusu Yusuf Yazıcı için de girişimlerini sürdürüyor. Fırtına, 2019-20 sezonunda 16.5 milyon Euro bonservis bedeli, Edgar IE ve bonuslar karşılığında Lille'e sattığı Yusuf'a yeniden bordo-mavili formayı giydirmek için anlaşma zemini arıyor. Milli oyuncu transfer haberleriyle gündeme gelirken, Lille formasıyla klasını konuşturmaya devam ediyor. Önceki akşam Ligue 1'de oynanan Ajaccio maçına 11'de başlayan 25 yaşındaki Yazıcı, 3-1 kazandıkları karşılaşmanın 17. dakikasında jeneriklik bir gol ile perdeyi açan isim oldu.

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Yusuf Yazıcı fırtına gibi!
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