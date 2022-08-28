Yusuf Yazıcı fırtına gibi!

Umut Bozok ve Naci Ünüvar transferlerinde mutlu sona ulaşan Trabzonspor, Fransız ekibi Lille'de forma giyen eski oyuncusu Yusuf Yazıcı için de girişimlerini sürdürüyor.Yusuf'a yeniden bordo-mavili formayı giydirmek için anlaşma zemini arıyor. Milli oyuncu transfer haberleriyle gündeme gelirken, Lille formasıyla klasını konuşturmaya devam ediyor. Önceki akşam Ligue 1'de oynanan25 yaşındaki Yazıcı, 3-1 kazandıkları karşılaşmanın 17. dakikasında jeneriklik bir gol ile perdeyi açan isim oldu.