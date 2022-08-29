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Giriş Tarihi: 29.8.2022 13:03

Ajax, Ersin Destanoğlu'nu transfer radarına aldı!

Ajax, Ersin Destanoğlu’nu transfer radarına aldı!

Son olarak Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı renklerine bağlayan Hollanda devi Ajax, Beşiktaş'ta forma giyen milli file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'ta A Takıma yükseldiği andan itibaren her maç üzerine koyan genç kaleci için Avrupa'nın dev kulübü harekete geçti. Siyah-beyazlıların 1 numarası için Hollanda'nın güçlü ekibinin Kartal'ın kapısını çaldığı belirtildi.

AJAX KAPIYI ÇALDI

Talksport'un haberine göre Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden Ajax, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a resmi teklifte bulundu. Görüşmelerin devam ettiği ve istenilen rakamlara ulaşılması durumunda Beşiktaş'ın bu teklife onay vereceği öğrenildi.

AHMETCAN'I DA ALMIŞLARDI

Genç oyunculara yaptığı yatırımlarla ve dev kulüplere transfer olmadan önce genç isimleri parlatan bir kulüp imajında bulunan Ajax, sezon başında Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan'ı da transfer etmişti.

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Ajax, Ersin Destanoğlu'nu transfer radarına aldı!
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