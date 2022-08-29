Ajax, Ersin Destanoğlu’nu transfer radarına aldı!

Beşiktaş'ta A Takıma yükseldiği andan itibaren her maç üzerine koyan genç kaleci için Avrupa'nın dev kulübü harekete geçti. Siyah-beyazlıların 1 numarası için Hollanda'nın güçlü ekibinin Kartal'ın kapısını çaldığı belirtildi.
AJAX KAPIYI ÇALDI
Talksport'un haberine göre Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden Ajax, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a resmi teklifte bulundu. Görüşmelerin devam ettiği ve istenilen rakamlara ulaşılması durumunda Beşiktaş'ın bu teklife onay vereceği öğrenildi.
AHMETCAN'I DA ALMIŞLARDI
Genç oyunculara yaptığı yatırımlarla ve dev kulüplere transfer olmadan önce genç isimleri parlatan bir kulüp imajında bulunan Ajax, sezon başında Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan'ı da transfer etmişti.