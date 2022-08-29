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Giriş Tarihi: 29.8.2022 14:42

Aubameyang'ın kabus dolu gecesi! Barcelonalı futbolcu darbedildi...

AA
Aubameyang’ın kabus dolu gecesi! Barcelonalı futbolcu darbedildi...

Dünya devi Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcu Pierre Emerick Aubameyang, kabus gibi bir gece geçirdi. İspanyol basının haberine göre 33 yaşındaki oyuncu önce darbedildi daha sonra da soyuldu. İşte tüm detaylar...

İspanya'nın Barcelona takımında oynayan Pierre Emerick Aubameyang'ın evinde silahlı soygun oldu.

Katalan basınında yer alan haberde, 33 yaşındaki Aubameyang'ın evinin silahlı 4 kişi tarafından soyulduğu bildirildi.

Futbolcu ve ailesinin evde olduğu sırada, gece yarısı saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüz maskeleriyle bahçeden eve giren hırsızların silahla futbolcuyu ve eşini tehdit ettiği, bazı mücevherlerin bulunduğu kasayı zorla açtırıp, içindekileri aldıktan sonra kaçtığı aktarıldı.

RAC 1 radyosu, polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, demir bir sopayla çenesine vurulan Aubameyang ve eşinin ellerinin bağlandığı ve yaklaşık 1 saat yerde kaldıkları kaydedildi.

Hafif yara alan futbolcu ve eşinin durumlarının iyi olduğu, kaçan soyguncuların arandığı açıklandı.

El Periodico gazetesi de, yaklaşık iki ay önce aynı eve yine hırsızların girdiğini ancak Aubameyang ve ailesinin o sırada evde olmadıklarını yazdı.

İspanya'da futbolcuların evine hırsız girme vakaları geçmişte de yaşanmış, Barcelona'da futbolculardan Jordi Alba, Kevin Boateng'in de evleri soyulmuştu.

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Aubameyang'ın kabus dolu gecesi! Barcelonalı futbolcu darbedildi...
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