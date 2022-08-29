Bu oyundan hiç memnun değilim

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın ortaya koyduğu performansın kendisini tatmin etmediğini söyledi. Taktik olarak da oyunun istediği gibi geçmediğini belirten Avcı, şunları söyledi: "İlk 11'in beşi bizle beraber değildi. İyi bir maç olmadı. Taktiksel olarak da değildi. Bizim adımıza pas hataları çoktu.Kendi evimizde taraftarımızın önünde kazanmak için her şeyi yaptık ama kısır bir maçtı. Öz eleştiri olarak tatmin etmeyen bir müsabakaydı. Oyundan memnun değilim." TAHA BEN DE 'VARIM' DEDİ!"Rakibin pozisyonları daha netti. Yola devam etmemiz gerekiyor.Gelenler, gidenler olacak. Daha iyisini ortaya koyabilecek kapasitemiz var. Rakibin girdiği net pozisyonları Taha, doğru hamleler yaparak kapattı. Bize Uğurcan'dan sonramesajını verdi."