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Giriş Tarihi: 29.8.2022

Fırtına’ya 19’luk gurbetçi stoper

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’ya 19’luk gurbetçi stoper

Genç futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kontratta sadece sonraki satıştan %15 pay olacak. Oyuncu bugün Trabzon’a gelecek

Bordo-mavililer son günlerdeki transfer atağını sürdürüyor. Naci Ünüvar'ı kadroya katan, Umut Bozok ile de anlaşan Trabzonspor, stoper bölgesine de bir hamle yaptı. Fırtına, Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın boşluğunu doldurmak için aynı yaştaki Emirhan Eraslan'ın transferi için Basel ile anlaşmaya vardı. İsviçre kulübüyle, 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde bir sonraki satıştan yüzde 15'lik pay konusunda el sıkışıldı. Bugün Trabzon'a gelecek Emirhan ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. 1.87 cm boyundaki oyuncu ile gelmeden önce teknik direktör Abdullah Avcı'nın da görüşme yaptığı ifade edildi. 31 Ocak 2003'te İsviçre'de dünyaya gelen Emirhan, futbola SC Zofingen altyapısında başladı, 2018'de de Basel altyapısına transfer oldu.

NACI: İYİ BİR GRUBA DÜŞTÜK
Trabzonspor'un Ajax'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Naci Ünüvar, dün sabah Trabzon'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki kanat oyuncusu, Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu belirterek şöyle konuştu: "İnşallah bu sezon da şampiyon oluruz. UEFA Avrupa Ligi grubumuz iyi bir grup. Zorlu olacağını düşünüyorum ama deplasmanlarda oynayacağımız maçlar da çok zevkli geçecek. Yüzde yüzümüzü verip gruptan çıkmayı hedefleyeceğiz."

TRABZON'DA TARAFTAR ŞOV
BORDO-mavili futbolseverler, Galatasaray maçında da Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni doldurdu. Antalyaspor yenilgisi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesine rağmen takımlarına destek vermek için stadyumdaki yerini alan 34 bin 778 Trabzonspor taraftarı, maç boyunca oyuncuların lehine tezahüratta bulundu. Top Galatasaraylı futbolculara geldiğinde yükselen ıslık sesi, adeta kulakları sağır etti. Ayrıca bayraklar ve pankartlarla görsel şölen yaşandı.

ABDÜLKADİR VE BAKASETAS ŞOKU
TRABZONSPOR'A iki yıldız futbolcusundan daha kötü haber geldi. Kopenhag rövanşının son 15 dakikasında ağrıları olmasına rağmen görev alan Anastasios Bakasetas ile dün kendini kötü hisseden Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı. Yunan futbolcunun kasığındaki sakatlığının geçmediği, Abdülkadir'in de ağrıları olduğu bildirildi. İki oyuncunun da net durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Bilindiği üzere bordo-mavililerde Hamsik adale yaralanması, Visca da kolu kırıldığı için oynayamıyor. Ayrıca kaleci Uğurcan Çakır da karın kası problemi nedeniyle dün sahada yoktu.

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Fırtına’ya 19’luk gurbetçi stoper
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