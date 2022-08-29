Ghezzal yok Dele Alli var

Bugün evinde Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta en önemli eksik Rachid Ghezzal.Kartal'ın bu sezon gerçekleştirdiği en flaş transfer olan Dele Alli ise göreve hazır. İngiliz 10 numaranın orta sahada Salih Uçan ve Gedson Fernandes'e eşlik etmesi bekleniyor. Dele Alli'nin teknik direktör Valerien İsmael ile yaptığı görüşmede, "Hem fiziksel hem de mental olarak kendimi çok iyi hissediyorum.Takıma katkı sağlayacağıma inanıyorum, takdir sizin" dediği öğrenildi.