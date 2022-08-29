Ghezzal yok Dele Alli var

Siyah-beyazlılarda sakatlığı geçen Cezayirli futbolcu, bu kez hastalandığı için forma giyemeyecek. Yeni 10 numaranın ise ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor
Bugün evinde Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta en önemli eksik Rachid Ghezzal. Karagümrük karşısında sakatlığınedeniyle takımdakiyerini alamayanCezayirli futbolcu, bukez de üst solunumyolu enfeksiyonu nedeniyleforma giyemeyecek. Kartal'ın bu sezon gerçekleştirdiği en flaş transfer olan Dele Alli ise göreve hazır. İngiliz 10 numaranın orta sahada Salih Uçan ve Gedson Fernandes'e eşlik etmesi bekleniyor. Dele Alli'nin teknik direktör Valerien İsmael ile yaptığı görüşmede, "Hem fiziksel hem de mental olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Taraftarımızın önünde yenibaşlangıç yapmak için sabırsızlanıyorum. Takıma katkı sağlayacağıma inanıyorum, takdir sizin" dediği öğrenildi.