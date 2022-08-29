Joao Pedro görücüye çıkıyor

Benim için ideal 11 diye bir şey yok. Her maça farklı 11 ile çıkmak durumundayız" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, rotasyona devam edecek. Bugün Konyaspor ilekarşılaşacak sarılacivertlilerin, Austria Wien maçına oranla ilk 11'de en az 6-7 ismi değişecek. Wien karşılaşmasında yedek olanvetekrar 11'e dönecek. F.Bahçe'nin ses getiren transferi Joao Pedro'un da bu maçla sahne alması bekleniyor. Sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan golcünün, ilk 11'de başlayacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde bu maçta kalede, 3'lü savunmada, orta 4'lü de, ileri 3'lüde iseveolacak.