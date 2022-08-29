Joao Pedro görücüye çıkıyor

Kanarya bugün Eskişehir’de Konyaspor ile karşılaşacak. Sakatlığı nedeniyle şans bulamayan Pedro da ilk kez 11’de olacak
"Benim için ideal 11 diye bir şey yok. Her maça farklı 11 ile çıkmak durumundayız" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, rotasyona devam edecek. Bugün Konyaspor ile Eskişehir'de karşılaşacak sarılacivertlilerin, Austria Wien maçına oranla ilk 11'de en az 6-7 ismi değişecek. Wien karşılaşmasında yedek olan Arao,Ferdi, Valencia, Lincoln, Zajc,Szalai ve Emre Mor tekrar 11'e dönecek. F.Bahçe'nin ses getiren transferi Joao Pedro'un da bu maçla sahne alması bekleniyor. Sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan golcünün, ilk 11'de başlayacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde bu maçta kalede Altay, 3'lü savunmada Lemos, Peres,Szalai, orta 4'lü de Ferdi,Arao, Zajc, Alioski, ileri 3'lüde ise EmreMor, Joao Pedro ve Valencia olacak.